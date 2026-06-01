Эксперт раскрыл причины срыва торгов конфискованным молочным холдингом на Ставрополье

Аукцион по продаже Пятигорского молочного комбината и доли государства в агрофирме «Село имени Г. В. Кайшева» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По мнению опрошенных «Ъ-Кавказ» экспертов, потенциальных инвесторов могли отпугнуть сразу несколько факторов: высокая стартовая цена, ухудшение финансовых показателей предприятий и история конфискации активов.

На торги единым лотом были выставлены 100% долей ООО «Пятигорский молочный комбинат» и 40,45% долей ООО «Агрофирма “Село имени Г. В. Кайшева”». Начальная стоимость актива составляла 3,9 млрд рублей. Однако заявок на участие в аукционе не поступило.

Активы были обращены в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву. Ранее суд передал в федеральную собственность имущество общей стоимостью около 41,9 млрд рублей, включая молочный комбинат, агрофирму и ряд других предприятий.

Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Малашенко считает, что отсутствие заявок было ожидаемым итогом торгов.

По его словам, государство попыталось реализовать проблемный актив по цене устойчивого бизнеса, тогда как инвесторы оценивают прежде всего способность предприятия генерировать прибыль. Дополнительным фактором стали финансовые результаты компаний. По итогам 2025 года агрофирма получила убыток в размере 214,6 млн рублей, а Пятигорский молочный комбинат завершил год с убытком 130,4 млн рублей.

Эксперт отмечает, что в условиях высокой стоимости заемных средств покупатели вынуждены учитывать не только цену приобретения, но и будущие расходы на восстановление эффективности бизнеса. В такой ситуации даже крупный производственный актив может оказаться менее привлекательным для инвесторов, чем ожидает продавец.

Еще одним фактором могла стать история изъятия имущества в доход государства. По мнению Малашенко, участие Генпрокуратуры в процессе конфискации и сохраняющееся внимание к делу Владимира Кайшева создают для потенциальных покупателей дополнительные риски и сужают круг заинтересованных инвесторов.

При этом сам актив остается значимым для отрасли. Пятигорский молочный комбинат способен перерабатывать до 350 тонн молока в сутки, а агрофирма располагает животноводческим комплексом на 1,8 тыс. голов дойного стада. По мнению экспертов, интерес к холдингу может появиться при пересмотре условий продажи или снижении стоимости лота.

Роман Лаврухин