МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте вызвана в МИД России из-за планов властей страны уничтожить захоронения советских солдат в литовском Вевисе. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представителю Литвы указали, что осквернение воинских захоронений, в том числе и за пределами России, уголовно наказуемо. В российском МИДе отметили, что «лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны».

В заявлении ведомства также упомянули действия Вильнюса в отношении воинских захоронений в литовском городе Шяуляе — останки советских воинов решили перенести из центра города на кладбище. С конца марта были подняты останки 49 человек. По этому вопросу госпожу Тубайте вызывали в российское ведомство 30 апреля. В МИДе России такие действия литовских властей назвали «злонамеренной кампанией по осквернению останков погибших воинов».

Переносить останки советских воинов в Литве разрешено с 2024 года. В проекте парламента уточнялось, что захоронения можно переносить, если они «пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию».

