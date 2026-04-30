МИД РФ вызвал литовского дипломата из-за переноса захоронения советских солдат

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте. Ей заявили решительный протест из-за переноса захоронения солдат и офицеров Красной армии в городе Шяуляй. Российская сторона потребовала «прекратить кощунственную практику», сообщил МИД России.

Временная поверенная в делах Литвы в России Йоланта Тубайте

Фото: @LTembassyRU

«Подобная злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной»,— указано в заявлении российского МИД. В ведомстве подчеркнули, что законодательство России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.

В городе Шяуляй были похоронены, по разным данным, 52 или 53 советских военнослужащих, погибших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Власти Литвы решили перезахоронить останки на кладбище Гинкунай в Шяуляе. В 2014 году в Литве приняли поправки в закон, разрешающие перенос захоронений, «пропагандирующих тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».