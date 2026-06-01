23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс возобновит карьеру

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит карьеру. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Лондоне сообщили, что 44-летняя американка выступит в парном разряде.

По информации источников, Серена Уильямс сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. На своей странице в социальной сети X американка опубликовала видео с подписью «Хорошие новости быстро распространяются».

В последний раз Серена Уильямс выходила на корт в 2022 году — в матче третьего круга US Open она уступила австралийке Айле Томлянович. Американка официально не объявляла о завершении карьеры. При этом она была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре.

На счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой (одна медаль в одиночном разряде, три — в парном).

Таисия Орлова

Фотогалерея

Кадры из жизни Серены Уильямс

Серена Уильямс родилась в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Калифорнию, где Серена и Винус начали заниматься теннисом

Фото: Art SEITZ / Gamma-Rapho / Getty Images

Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год
На фото: Ричард Уильямс с дочерями Винус (слева) и Сереной, 1991 год

Фото: Paul Harris / Online USA

Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99-го места в рейтинге WTA

Фото: Clive Brunskill / Allsport / Getty Images

Серена Уильямс в 1999 году завоевала титул чемпионки Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде

Фото: Kathy Willens / AP

В 1998 году в паре с сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA. Они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции

Фото: Rick Stevens / AP

Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема.
На фото: Сестры Уильямс в финале женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису в Париже, 1999 год

Фото: Michel Euler / AP

Ричард Уильямс (слева), его дочь Серена и спортивный агент Лиланд Харди (справа) празднуют победу Винус Уильямс, которая обыграла действующую чемпионку Линдси Дэвенпорт в финале Уимблдона, 2000 год

Фото: Thomas Pugh / AP

В 1999 году у Серены Уильямс появился первый щенок — Джеки Пит, названный в честь легенды американского тенниса Пита Сампраса

Фото: Kathy Willens / AP

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ.— So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

Фото: Rick Rycroft / AP

Серена Уильямс на пресс-конференции турнира «Кубок Кремля» по теннису в спортивном комплексе «Олимпийский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Серена и Винус Уильямс на интервью в отеле Нью-Йорка, 2004 год

Фото: Kathy Willens / AP

В 2004 году Серена Уильямс покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой, а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Серена Уильямс (справа) и участницы группы Destiny's Child на вручении спортивной премии ESPY Awards, 2005 год

Фото: Mark Terrill / AP

Серена Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису, где она обыграла теннисистку Франческу Скьявоне , 2005 год

Фото: Amy Sancetta / AP

Несколько раз спортсменке приходилось сниматься с турниров. В 2005 году врачи обнаружили у нее трещину в правой щиколотке. Из-за проблем с левым коленом она пропустила большую часть 2006 года, а в 2007-м ее карьере помешал вывих большого пальца

Фото: Elaine Thompson / AP

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Серена Уильямс обыграла в финале теннисистку Марию Шарапову (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Теннисистка читает книгу нью-йоркским школьникам на праздновании Дня чтения в Америке, 2007 год

Фото: Shiho Fukada / AP

Серена Уильямс и Дуэйн «Скала» Джонсон вручают игроку NFL Ладейниану Томлинсону награду за достижения в спорте на церемонии ESPY Awards, 2007 год

Фото: Chris Carlson / AP

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

Фото: Wilfredo Lee / AP

Теннисистка с трофеем за победу на Открытом чемпионате США по теннису, 2008 год

Фото: Brian McDermott / AP

В 2010 году Серена Уильямс пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке
На фото: теннисистка в школе Лагоса во время своего визита в Нигерию, 2012 год

Фото: Sunday Alamba / AP

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

Фото: Dita Alangkara / Reuters / AP

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
На фото: на турнире Открытого чемпионата США, 2018 год

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере
На фото: на турнире Открытого чемпионата Австралии, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна, ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия (на фото)

Фото: Seth Wenig / AP

В январе 2023 года Серена Уильямс официально крестилась как свидетель Иеговы (церковь «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ). В августе того же года она родила вторую дочь, получившую имя Адира Ривер

Фото: Charles Krupa / AP

Теннисистка на вручении спортивной премии ESPY Awards, 2024 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Серена Уильямс на балу Института искусства костюма Met Gala в Нью-Йорке в Музее Метрополитен, 2025 год

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

