23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс возобновит карьеру

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит карьеру. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Лондоне сообщили, что 44-летняя американка выступит в парном разряде.

Серена Уильямс

Фото: AP Серена Уильямс

По информации источников, Серена Уильямс сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко. На своей странице в социальной сети X американка опубликовала видео с подписью «Хорошие новости быстро распространяются».

В последний раз Серена Уильямс выходила на корт в 2022 году — в матче третьего круга US Open она уступила австралийке Айле Томлянович. Американка официально не объявляла о завершении карьеры. При этом она была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре.

На счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой (одна медаль в одиночном разряде, три — в парном).

Таисия Орлова