Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал

Совет директоров компании «Русал» (MOEX: RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2026 года. Заседание прошло 5 мая. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 1 июня.

«Русал» обычно направляет на выплаты 15% от скорректированного показателя EBITDA, однако решение зависит от соблюдения кредитных обязательств и уровня ликвидности.

В последний раз «Русал» выплатил промежуточные дивиденды ($302 млн) по итогам первого полугодия 2022 года.

«Русал» — главный поставщик российского алюминия. Основным акционером компании остается холдинг «Эн+» (56,88%), еще 25,52% акций принадлежат «СУАЛ партнерс».