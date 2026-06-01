Проект восьми новых трасс на Эльбрусе прошел Главгосэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту восьми новых новых трасс в восточном секторе курорта «Эльбрус». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ». По информации компании, данная зона станет дальнейшим развитием восточного сектора курорта, которое началось в декабре 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в конце минувшего года «Кавказ.РФ» запустила на Эльбрусе две новые канатные дороги и 5 км трасс. Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации выдала положительное заключение по еще 12 км трасс. В них входят одна «зеленая», две «синих», две «красных» и три «черных» трассы.

«“Зеленая” трасса длиной 2,4 км идеальна для новичков и обучения. Она проходит по хребту, на котором расположена астрономическая обсерватория. С трассы открываются виды на Главный Кавказский хребет, гору Чегет, вершины Ушба, Шхельда и Донгузорун. Еще одна трасса, подходящая для начинающих — “синяя” — длиной почти 3,6 км и шириной до 43 м. Спуск с трассы проходит по цирку, круговой долине-амфитеатру, а слева на хребте тоже будет видна обсерватория»,— рассказали в АО «Кавказ.РФ».

Обслуживать новые трассы будут четыре канатные дороги, положительное заключение Главгосэкспертизы по которым компания получила еще осенью 2024 года. Они разгрузят подъемники с поляны Азау и сделают логистику катания удобнее: территория курорта станет замкнутой, кольцевой.

Контракт на поставку канатных дорог заключен с компанией «Руслет», которая под запрос «Кавказ.РФ» и других курортов разработала первый отечественный отцепляемый зажим. Разработка заняла несколько лет, и теперь все новые канатные дороги Кавказ.РФ оснащаются отечественным оборудованием и программным обеспечением.

Восточный сектор — следующий большой этап развития курорта «Эльбрус» после 2015 года, когда была запущена третья очередь канатной дороги от станции Мир до Гарабаши.

Михеенко Дмитрий