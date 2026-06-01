ЦБ зафиксировал снижение долговой нагрузки россиян до минимума 2019 года
Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования, следует из обзора Банка России. По данным регулятора, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, снизилась на начало 2026 года с 10,7% до 9,1%. Это минимальное значение с начала 2019 года.
С октября 2024 года по март 2026 года задолженность по необеспеченным потребительским кредитам снизилась на 6%, отметил регулятор. Доля проблемной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам стабилизировалась на уровне 13,1%. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в ЦБ РФ назвали опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования.
Согласно отчету Банка России за 2025 год, российские банки снизили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой в 1,5 раза. С прошлого года эта мера распространяется на ипотеку, автокредиты и потребительские кредиты с залогом. После этого доля проблемной задолженности оставалась на умеренном уровне, отметили в ЦБ РФ.