Банки России в 1,5 раза сократили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой

Российские банки снизили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой в 1,5 раза. Это следует из данных отчета Центробанка за 2025 год.

Ограничения по выдаче займов связаны с тем, что такие клиенты чаще всего просрочивают выплаты, пояснили в регуляторе. Их относят к категории заемщиков, которые «более половины доходов направляют на выплату долга».

Раньше подобные меры применялись только в отношении необеспеченных потребительских кредитов, а в прошедшем году их распространили на ипотеку, автокредиты и потребительские кредиты с залогом. После этого доля проблемной задолженности остается на умеренном уровне, подытожили в ЦБ.