Диана Шнайдер впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Roland Garros

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила американку Мэдисон Кис в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира составляет €61,7 млн.

Диана Шнайдер

Фото: Benoit Tessier / Reuters Диана Шнайдер

Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Диана Шнайдер занимает 23-е место, Мэдисон Кис — 19-е.

23-летняя россиянка впервые в карьере дошла до четвертьфинала Roland Garros. Ее следующая соперница определится в матче между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой, располагающейся на 16-й строке рейтинга WTA.

Диана Шнайдер стала третьей российской теннисисткой, пробившейся в четвертьфинал текущего парижского мейджора. Ранее до этой стадии дошли Мирра Андреева и Анна Калинская.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова