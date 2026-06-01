Теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал Roland Garros
24-я ракетка мира Анна Калинская пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В матче четвертого круга россиянка победила представительницу Австрии Анастасию Потапову, занимающую 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Анна Калинская
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Встреча продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). За выход в полуфинал Анна Калинская поспорит с победительницей матча между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.
27-летняя Анна Калинская впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Roland Garros. Ранее на этом турнире она не доходила дальше второго круга.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.