VIP-клиенты пошли по банкам

Юникредит-банк начал передавать премиальных клиентов партнерам. Так организация готовится к потенциальной продаже российского бизнеса, сообщили “Ъ FM” эксперты.

По данным СМИ, состоятельных клиентов итальянской группы принимают венгерский ОТП и Азиатско-Тихоокеанский банк из Казахстана. Речь идет о сегментах Premium и Private Banking. Как правило, это люди с капиталом от одного миллиона рублей.

В мае UniCredit сообщила о новом плане выхода из России. Часть активов хотят продать частному инвестору из Арабских Эмиратов. Оставшуюся долю итальянцы выделят в отдельную структуру, контроль над которой оставят за собой. Завершить сделку планируется в первой половине 2027 года. Для банков премиальные клиенты особенно ценны, и партнеры Юникредита могут получить неплохую прибыль, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Акционеры банка изначально заняли амбивалентную позицию с акцентом на уход с российского рынка.

Учитывая, что банк сильно амортизировался, возможно, сейчас переговоры о продаже будут более успешными. Конечно, когда банк компактнее, его проще продать. Исходя из этого, можно ожидать, что в 2026 году удастся, возможно, разделить бизнес и одну из частей продать. Private Banking в иностранных банках традиционно считается элементом корпоративного инвестиционного бизнеса, потому что основные клиенты — это менеджеры среднего и высшего звена из крупных корпораций.

То есть комплементарность между Private Banking и крупным корпоративным бизнесом очень высокая. Из-за того, что эти клиенты на протяжении многих лет, а некоторые даже десятилетий, находились в этом банке, процедура ухода из России может болезненно сказаться на них. Уважающие себя кредитные организации стараются обеспечить преемственность в обслуживании: клиент сохраняет все те же опции в рамках его премиального пакета. Ну и с точки зрения выбора банков здесь тоже все логично, потому что и OTP Group, и Азиатско-Тихоокеанский банк — это организации со 100% капиталом нерезидентов.

У VIP-клиентов часто главный продукт — это инвестиции, сбережения, в том числе валютные и финансовые инструменты, а также платежи и переводы. Сейчас два указанных банка выступают лидерами среди нерезидентов. Оба они отмечены более развитой розничной бизнес-линией. Потенциально VIP-клиенты могут перевести в эти банки и кусочек корпоративного бизнеса. Поэтому, возможно, здесь есть какая-то перспектива роста продаж, хотя она совершенно не определена».

Как отмечают аналитики, Азиатско-Тихоокеанский банк может стать хорошей альтернативой для лиц, находящихся под санкциями.

Организация сама давно попала под ограничения со стороны США и зачастую не блокирует офшорные операции. Впрочем, полностью заменить возможности Юникредита в сфере международных платежей у банков-партнеров не получится, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Переход в ОТП или АТБ выглядит как весьма полноценная замена с точки зрения услуг. Понятно, что стопроцентной идентичности ждать точно не стоит, особенно в некоторых критических аспектах вроде международных переводов. Юникредит структурировал передачу клиентов, он предлагает им выбор между двумя банками, которые ориентированы на разные финансовые потоки. ОТП Банк рассматривается как вариант для клиентов, чьи интересы сосредоточены на операциях с Европой.

Программа ОТП Prime — это ОТП Premium, а Азиатско-Тихоокеанский банк позиционируется как канал расчетов со странами Азии и СНГ с тарифными планами Status, Private, Status Plus. И чтобы переход был выгодным, оба банка запустили специальные акции для клиентов Юникредита. Например, плата за обслуживание: оба банка дают льготы на три месяца (ОТП) или стопроцентную скидку (АТБ). Первые вклады: ОТП дает полугодовой доход до 14%, АТБ тоже сейчас планирует какой-то приветственный вклад.

Практически ни один российский банк сегодня не сможет на 100% заменить Юникредит по скорости и надежности международных переводов.

Причем это связано не с самим банком, а с ужесточением контроля со стороны зарубежных корреспондентов. Второй момент — условия бесплатного обслуживания. У ОТП в разных тарифных планах плата не взимается при соблюдении определенных условий. У Юникредита по пакету Extra плата часто отсутствовала или была низкой при высоком ежемесячном обороте.

Третий момент — это кешбэк и проценты на остаток. Тут как раз, наверное, более привлекательные условия и у ОТП, и у АТБ, чем у старого Юникредита. Полноценные премиальные пакеты у этих двух банков в принципе могут быть даже выгоднее, чем у Юникредита. Но основная разница, которую надо проверять до перехода, — это работа с зарубежными переводами: лимиты, скорость прохождения платежей и так далее».

В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса Юникредит снизилась на 40% год к году, до €145 млн. «Дочка» теперь приносит итальянской группе лишь 5% от общей прибыли.

Ульяна Горелова