Суд подыграл «Вагнеру»

Суд в Ростове-на-Дону отказался смягчить наказание жителю Батайска Аразу Гусейнову, осужденному за покушение на убийство участника СВО Вячеслава К. Ранее фигуранта приговорили к десяти годам колонии. Он признал вину частично, и просил смягчить наказание, утверждая, что конфликт спровоцировал потерпевший, а сам Гусейнов лишь защищался и осознанно стрелял из травматического пистолета так, чтобы не причинить оппоненту смертельных ранений.

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об уличном конфликте в Батайске, в ходе которого огнестретьные ранения получил участник СВО Вячеслав К. Стрелял Араз Гусейнов. Суд первой инстанции приговорил его к десяти годам колонии. Апелляция оставила приговор без изменения. Копия определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Конфликт с применением травматического оружия произошел 3 сентября 2023 года около 2:00 в парке им. Ленина города Батайска. По версии следствия, один из участников инцидента не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в специальной военной операции на территории Украины.

Дело получило широкий общественный резонанс. Так, через несколько дней после происшествия бывший на тот момент депутатом Государственной думы России Александр Хинштейн обратился с запросами в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить факт нападения группы лиц на участника СВО. Занимавший в то время пост губернатора Ростовской области Василий Голубев заявлял, что будет внимательно следить за расследованием.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону СВО. Ночью 3 сентября Вячеслав гулял со своей девушкой в парке им. Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» боец встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые избили Вячеслава. «Он сказал им: „Пацаны, я на фронте вас защищаю“»,— рассказывала мать потерпевшего. Но его слова якобы вызвали новый всплеск агрессии нападавших.

Вячеслав якобы предложил нападавшим решить конфликт в бою один на один. С одним из них боец отошел за киоск, но там оппонент достал травматический пистолет и начал стрелять в Вячеслава. Пострадавший получил ранения и утром обратился в больницу.

Спустя два дня следователи отчитались о задержании стрелявшего Араза Гусейнова, он был заключен под стражу. В марте 2026 года Батайский городской суд признал Гусейнова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании трат за лечение на сумму 135 тыс. руб. и иск о компенсации морального вреда на 700 тыс. руб.

Приговор был обжалован в Ростовском областном суде как стороной обвинения, так и стороной защиты. Прокурор указал на ряд ошибок в решении первой инстанции, однако не просил изменить наказание. Защита же попросила вынести новый, оправдательный приговор, либо смягчить наказание до минимального, либо вернуть дело на пересмотр в первую инстанцию.

В тексте апелляционной жалобы адвокаты Гусейнова указали, что конфликт был спровоцирован потерпевшим, у которого был в руках нож. По словам защитников, Гусейнов обоснованно опасался за свою жизнь и здоровье и правомерно произвел выстрелы из травматического пистолета, целившись исключительно в нижнюю часть тела потерпевшего.

«Действия потерпевшего, а также угроза применения им имевшегося у него ножа, создавали реальную опасность для жизни и здоровья Гусейнова»,— говорится в одной из жалоб. Защита подчеркнула, что ответственность за причинение легкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны уголовным законом не предусмотрена.

Также в жалобе одного из адвокатов говорится, что суд первой инстанции не учел показания свидетелей о развязывании конфликта потерпевшим и его подругой, нецензурные выражения потерпевшего «в адрес семьи осужденного и лиц кавказской национальности». Кроме того, отмечается, что в конфликте участвовали еще около десяти лиц, но только Гусейнов совершил явку с повинной в полицию, возместил материальный ущерб и частично моральный вред потерпевшему, официально несколько раз извинялся перед Вячеславом К. и его матерью.

Рассмотрев доводы сторон, Ростовский областной суд незначительно изменив приговор, оставив решение в силе в части назначенного наказания. Апелляционное определение может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.

Мария Иванова