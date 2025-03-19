Восемь пуль

В Батайский городской суд Ростовской области поступило уголовное дело об уличном конфликте, в ходе которого несколько раз выстрелили в участника специальной военной операции Вячеслава К. (его фамилия не раскрывается). Обвиняемым по делу проходит Араз Гусейнов. Он, по версии следствия, ночью 3 сентября 2023 года в Батайске около кафе «Клевер» восемь раз выстрелил в бойца из травматического оружия, чем причинил легкий вред здоровью потерпевшего. Обвиняемый и его защита заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов Фото: Анатолий Карбинов

Батайский городской суд рассмотрит дело Араза Гусейнова, обвиняемого в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Предварительное слушание по делу назначено на 27 марта. Обвиняемым и его защитником заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, отмечается в сообщении.

Конфликт с применением травматического оружия произошел в Батайске 3 сентября 2023 года около 2:00 в парке имени Ленина. По версии следствия, один из участников не менее восьми раз выстрелил из травматического оружия в область жизненно важных органов потерпевшего и скрылся. Пострадавшим оказался боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в военной операции на территории Украины.

Дело получило широкий общественный резонанс. Так, через несколько дней после происшествия бывший на тот момент депутатом Государственной думы России Александр Хинштейн обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой о проверке по факту нападения группы лиц на участника СВО. Занимавший в то время пост губернатора Ростовской области Василий Голубев заявлял, что будет внимательно следить за расследованием. «Виновные должны обязательно ответить по закону», — писал тогда глава региона в своем Telegram-канале.

Мать 28-летнего Вячеслава К. Елизавета рассказывала СМИ, что ее сын состоял в ЧВК «Вагнер» и участвовал в военных конфликтах в Сирии и Африке, а затем был направлен в зону специальной военной операции.

Ночью 3 сентября Вячеслав К. гулял со своей девушкой в парке им. Ленина в Батайске. По словам его матери, рядом с кафе «Клевер» боец встретил одноклассника и остановился с ним поговорить. Заметив, что за ними наблюдает неизвестный, Вячеслав спросил, что тому нужно. После этого из кафе вышла группа людей, которые напали на Вячеслава и избили его. «Он сказал им: “Пацаны, я на фронте вас защищаю”», — рассказывала мать потерпевшего. Но его слова вызвали новый всплеск агрессии нападавших.

Вячеслав якобы предложил нападавшим решить конфликт в бою один на один. С одним из них боец отошел за киоск, но там оппонент достал травматический пистолет и начал стрелять в Вячеслава. Несмотря на полученные ранения, пострадавший смог убежать, а наутро обратился в больницу.

По версии следствия, стрелявшим был Араз Гусейнов. Следователи отчитались о задержании подозреваемого спустя два дня. Он был заключен под стражу.

Мария Иванова