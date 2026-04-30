На Ростовской АЭС прошла плановая противоаварийная тренировка

На Ростовской атомной станции (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») состоялась очередная плановая противоаварийная тренировка (ПАТ*) с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС**). В ходе учений отрабатывались действия персонала АЭС по локализации условной нештатной ситуации и ликвидации ее последствий возникших в результате внешнего воздействия. В комплексном учебном мероприятии приняли участие около 500 человек. Были задействованы группы противоаварийного реагирования и нештатные формирования Ростовской АЭС.



«Противоаварийные тренировки, проводимые на АЭС с группой ОПАС, являются одной из форм поддержания профессионализма персонала станции и ведомственных противоаварийных структур. Тренировки повышают готовность к действиям во время условной нештатной ситуации, оттачивают навыки использования передвижной противоаварийной техники при локализации и ликвидации последствий ЧС», - отметил руководитель ПАТ, директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников.

На промплощадке АЭС во время тренировки использовалась специализированная мобильная техника - дизель-генераторы и насосные установки, а сама нештатная ситуация была смоделирована на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения Ростовской атомной станции. В тренировке также приняли участие медперсонал медсанчати №5 ФМБА России и пять пожарных расчетов специального отдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России», обеспечивающего пожарную безопасность объектов Ростовской АЭС.

«Надо отметить, что современные реакторы ВВЭР, которые используются в т.ч. и на Ростовской АЭС – это сложная надежная система. Она обладает большой автономностью. Современные системы безопасности помогают ей сохранять стабильное состояние даже при длительной полной потере внешнего электроснабжения. В ее основе заложены такие физические принципы, которые при любой нештатной ситуации сами вернут ее в безопасное состояние», - подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В период учений энергоблоки №2, 3 и 4 Ростовской АЭС работали в штатном режиме. Энергоблок №1 с 21 марта 2026 года находится в плановом ремонте.

