На Дону объем выбросов предприятий и транспорта снизился на 20%

В 2025 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятий и транспорта в Ростовской области составил 197,3 тыс. т, что на 20% меньше год к году. По этому показателю регион занял 34 место в РФ. Соответствующие данные представила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование показало, что основными источниками выбросов в атмосферу являются индустриальные и сырьевые регионы. В 2025 году Красноярский край занял первое место, выбросив 2,3 млн т загрязняющих веществ, что составляет 10,8% от общего объема выбросов в стране. Второе место досталось Кемеровской области с выбросами в 1,5 млн т, или 7,1% от общего показателя. На третьем месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ, выбросивший 1,2 млн тонн, что составляет 5,9% от совокупных выбросов.

Наименьшие объемы выбросов зафиксированы в регионах с небольшой численностью населения или в аграрных областях. Наименьший уровень выбросов в 2025 году отмечен в Ингушетии, где выбросы составили 8 тыс. т загрязняющих веществ. В Севастополе этот показатель достиг 10,4 тыс. т, а в Калмыкии — 11,1 тыс. т.

Наталья Белоштейн