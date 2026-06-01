Крупнейшая сеть АЗС Крыма перестала продавать талоны на бензин

Крупнейшая АЗС Крыма «ТЭС» перестала продавать талоны на бензин, сообщается на сайте компании. «На данный момент услуга продажи талонов недоступна», — отмечается в сообщении.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что «все уровни властей работают над решением проблем» с топливным кризисом на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 31 мая отпуск бензина на полуострове производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. По словам господина Аксенова, для нормализации ситуации потребуется порядка 30 дней. Аналогичная ситуация с дефицитом топлива складывается и в Севастополе. Региональные власти также вводят временные ограничения на продажу отдельных марок бензина.