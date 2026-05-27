В Екатеринбурге завершается создание памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге завершается создание памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По словам директора литейной мастерской Дмитрия Брезгина, отливка всех элементов композиции завершена. Сейчас мастера переходят к сборке: примеряют, подгоняют и монтируют детали, точно выверяя их положение в соответствии с замыслом автора проекта Мейрама Баймуханова. Например, размер проема, в котором будет размещена фигура режиссера, соотнесен с параметрами кинопленочного кадра.

Далее специалисты выполнят зачистку сварных швов, пескоструйную обработку и нанесут патину, которая придаст композиции благородный состаренный вид.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

К месту установки — Дворцу молодежи в Екатеринбурге — памятник общим весом около 10,5 тонны доставят 8 июня. Отдельной машиной будет перевезена бронзовая фигура Алексея Балабанова массой около 300 килограммов.

На площадке конструкцию установят на прочное бетонное основание и оснастят декоративными колесными элементами. После этого в вагон поместят фигуру режиссера. «Финальным этапом станет установка фальш-рельсов, которые подведут к действующей трамвайной линии – так памятник буквально "сойдет" с путей в городскую жизнь«,— добавили в мэрии.

Открытие памятника запланировано на 18 июня.

Полина Бабинцева