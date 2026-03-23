Липчанина, застрелившего сотрудника военной полиции, отправили в СИЗО

Правобережный райсуд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 63-летнего жителя Чаплыгинского района, которого подозревают в том, что он застрелил полицейского. Мера пресечения будет действовать как минимум два месяца, сообщили в облпрокуратуре и управлении СКР по региону.

Липчанину вменяется посягательство на жизнь правоохранителя (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). О возбуждении уголовного дела стало известно в начале прошлой недели.

По версии следствия, 19 марта фигурант открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции, «прибывшим в связи с исполнением должностных обязанностей». Из-за этого один из правоохранителей получил смертельное ранение шеи и скончался на месте.

Алина Морозова