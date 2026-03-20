Липчанин застрелил сотрудника военной полиции

Накануне житель Чаплыгинского округа Липецкой области открыл стрельбу по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате один из правоохранителей получил смертельные ранения и скончался на месте. Управление СКР по региону возбудило в отношении липчанина уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце февраля в Липецке двоим молодым людям в возрасте 24 и 25 лет вынесли обвинительный приговор по той же статье. За стрельбу по полицейским, которая обернулась для правоохранителей госпитализацией, им назначили 31 год лишения свободы на двоих.

