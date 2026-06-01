Шахматист-губитель

В ближайшее время Международной шахматной федерации (FIDE) предстоит рассмотреть обращение Федерации шахмат России (ФШР), в котором она требует применить санкции к президенту Украинской шахматной федерации (УШФ) Александру Камышину. «Несовместимыми» с его должностью ФШР считает прежде всего ряд публичных заявлений господина Камышина, «направленных на призывы к ударам по российским городам», и действия, «ведущие к гибели российских граждан». Обращение очень похоже на ответ на поданный УШФ иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в марте обязал отечественную структуру в течение 90 дней прекратить деятельность на «новых территориях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Федерация шахмат России распространила обращение, адресованное Комиссии по этике Международной шахматной федерации. В нем она сообщила, что «решительно осуждает» действия президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина, а также просит комиссию начать дисциплинарное разбирательство и применить к нему санкции. ФШР настаивает именно на сверхжестких санкциях, уточняя, что, по ее мнению, «соответствующими» являются «отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок».

Поводом для обращения послужил ряд публичных заявлений господина Камышина, находящихся, как уточняет отечественная федерация, «в открытом доступе» и подтверждающихся «публикациями в социальных сетях» главы УШФ.

ФШР интерпретирует их как «направленные на призывы к ударам по российским городам», а также на «поддержку и выступление за военные действия, ведущие к гибели российских граждан».

В качестве примера упомянут пост Александра Камышина в его Telegram-канале, в котором богиня шахмат Каисса «иронично сравнивается» с ракетами «Нептун», применяемыми «для ударов по российской территории». ФШР «твердо убеждена», что «подобная прямая поддержка военных действий, приводящих к гибели российских граждан, а также упоминания об оружии, используемом для этого и привлекающем шахматные символы, нарушают подавляющее большинство положений Устава FIDE и абсолютно несовместимы с занимаемой Камышиным должностью руководителя федерации—члена FIDE».

В обращении приведен комментарий исполнительного директора ФШР Александра Ткачева. В нем господин Ткачев акцентирует внимание на том, что «президент Украинской шахматной федерации, занимая высокие посты в государственном управлении, имеет прямое отношение к производству оружия и боеприпасов». До назначения руководителем УШФ в конце августа 2024 года Александр Камышин был министром по вопросам стратегических отраслей правительства Украины, а после ухода из него стал внештатным советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам.

Александр Ткачев обнаружил, что в Telegram-канале господина Камышина «есть множество постов, напрямую призывающих к ударам по российским городам, в результате которых гибнут мирные жители, а трагедия в старобельском колледже, в результате которой погибло более 20 несовершеннолетних, надолго останется в нашей памяти, как напоминание о том, что такое настоящая беда». Кроме того, господин Ткачев полагает, что «недавнее участие президента Украинской шахматной федерации в церемонии перезахоронения одного из самых одиозных пособников нацистов Андрея Мельника, который в годы Великой Отечественной вместе с гитлеровцами жестоко истреблял мирное население и проводил этнические чистки, просто за гранью понимания». «Во всем мире существует четкое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам»,— добавил Александр Ткачев.

В разговоре с “Ъ” господин Ткачев подчеркнул, что все связанные с недопустимыми для спортивного функционера действиями Александра Камышина «скрины и ссылки» «отправлены в FIDE».

При этом он отметил, что некоторые относятся к источникам, игнорировать которые невозможно,— таким как YouTube-канал CNN. В частности, Александр Ткачев посоветовал пересмотреть ролик, записанный во время визита господина Камышина вскоре после его назначения в УШФ в составе делегации Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании: «На нем Зеленский расписывается на снарядах, а Камышин, его правая рука, с удовольствием фиксирует это на мобильный телефон».

Обращение ФШР очень похоже на ответный ход в конфликте между двумя федерациями. Украинская как раз после того, как ее возглавил Александр Камышин, начала активную борьбу против смягчения наложенных на российскую сторону в 2022 году санкций, однако сразу же потерпела чувствительное поражение.

Еще за два месяца до того, как господина Камышина перебросили на шахматы, FIDE лишила ФШР членства сроком на два года. Основанием для вынесения санкции, которая, как предполагалось, не предусматривает запрета для российских шахматистов на участие в соревнованиях в нейтральном статусе, но создает для них целый ряд серьезных проблем — например, с отбором на топовые турниры, послужила жалоба УШФ на «активную деятельность» структуры на «новых территориях» — в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, привлечение представляющих их шахматистов к участию во всероссийских соревнованиях и аккредитацию региональных федераций. Ситуацию сравнивали с лишением членства в Международном олимпийском комитете Олимпийского комитета России в 2023 году. Однако российская сторона успешно оспорила вердикт. Уже в сентябре FIDE заменила отстранение, по сути, символическим штрафом в размере €45 тыс.

Между тем УШФ подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. Его вердикт был обнародован в марте этого года и оказался благоприятным скорее для украинской стороны.

Арбитраж счел, что имеет место угроза «территориальной целостности» и действия, противоречащие уставу и регламентам головной шахматной организации.

«Денежное наказание» за них, в соответствии с его выводами, является недостаточным. Адекватным наказанием CAS назвал прекращение деятельности ФШР во всех вышеуказанных регионах «в течение 90 дней». Если же этого не произойдет, федерация должна быть исключена из FIDE «на срок до трех лет». CAS призвал все заинтересованные стороны вступить в «конструктивный диалог» с целью разработать «пакет мер», направленный на обеспечение возможности игрокам из «новых регионов» участвовать в санкционированных FIDE соревнованиях и «развитие шахмат» на этих территориях в принципе.

Александр Ткачев заверил “Ъ”, что позиция ФШР в связи с этим решением по сравнению с мартовской к лету не претерпела изменений. «Живя по Конституции и законам Российской Федерации, мы не собираемся прекращать работу на наших территориях в угоду чьему-то мнению»,— сообщил он, рассказав, что на стартующем сейчас в Сочи традиционном детском турнире «Белая ладья» федерация ждет команды «и из ДНР, и из ЛНР, и из Запорожской области, и из Крыма и Севастополя».

Алексей Доспехов