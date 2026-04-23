Андрей Фомичев станет замглавы Ижевска по благоустройству

Начальника административной инспекции Ижевска Андрея Фомичева рекомендовали назначить замглавы столицы Удмуртии по благоустройству по итогам конкурса, заявил мэр Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». Всего на конкурс заявилось два человека.

«Андрей Фомичев <...> представил убедительную презентацию планируемой работы в сфере благоустройства. У него есть хорошие наработки в деятельности инспекции, а главное — есть потенциал и желание попробовать себя в новом статусе»,— сказал господин Чистяков.

По данным администрации города, у господина Фомичева два высших образования, он является ветераном боевых действий. В органах внутренних дел служил 20 лет. Руководителем административной инспекции он работает около года.

Напомним, ранее замглавы Ижевска по благоустройству была Анна Зверева. Она покинула пост по собственному желанию в конце марта 2026 года.