В Ростовской области к купальному сезону обследовали 83 пляжа

К купальному сезону-2026 в Ростовской области спасатели обследовали 83 пляжа, к приему отдыхающих готовы 73 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Важным этапом подготовки акваторий к приему отдыхающих является очистка дна участка водоема от опасного мусора, водолазы обследуют и очищают объекты отдыха на воде», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, службы готовятся к обеспечению безопасности детских мест отдыха. Спасатели ежедневно проводят патрулирование, а также организуют занятия, включая обучение оказанию первой помощи с применением роботов-тренажеров.

