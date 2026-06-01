В Ростовской области к купальному сезону обследовали 83 пляжа
К купальному сезону-2026 в Ростовской области спасатели обследовали 83 пляжа, к приему отдыхающих готовы 73 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Важным этапом подготовки акваторий к приему отдыхающих является очистка дна участка водоема от опасного мусора, водолазы обследуют и очищают объекты отдыха на воде», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, службы готовятся к обеспечению безопасности детских мест отдыха. Спасатели ежедневно проводят патрулирование, а также организуют занятия, включая обучение оказанию первой помощи с применением роботов-тренажеров.