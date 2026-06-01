Богомаз победил на праймериз «Единой России» в Брянской области

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз победил на предварительном голосовании «Единой России» к выборам в Госдуму по региону. Он набрал 69% голосов, сообщило брянское отделение партии.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая. В нем приняли участие 83,9 тыс. жителей Брянской области. Бывший губернатор стал абсолютным лидером среди кандидатов, которые выдвигались по партийным спискам.

По Брянскому одномандатному избирательному округу №81 большинство голосов набрал депутат Госдумы Николай Щеглов (49,81%), по Унеченскому одномандатному избирательному округу №82 — председатель думского комитета по культуре и спорту Олег Матыцин (50,92%). На дополнительных выборах депутата Брянской областной думы по Стародубскому одномандатному округу № 28 победил глава Стародубского муниципального округа Николай Тамилин.

14 мая Александр Богомаз стал депутатом Государственной думы, заняв место представителя Татарстана Айрата Фаррахова. В конце месяца RTVI со ссылкой на источник писал, что экс-губернатор Брянской области может войти в думский комитет по транспорту.