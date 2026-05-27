RTVI: экс-губернатор Богомаз может войти в комитет Госдумы по транспорту
Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз может войти в комитет Государственной думы по транспорту. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник.
Александр Богомаз
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По словам собеседника RTVI, изначально экс-губернатор хотел вернуться в комитет по аграрной политике, однако получил отказ из-за конфликта интересов. «У него, по имеющимся данным, 20% картофельного рынка России», — утверждает источник.
По данным RTVI, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже представил Александра Богомаза в ходе закрытой части пленарного заседания. Он напомнил, что экс-губернатор уже работал в нижней палате парламента в 2012-2014 годах — в комитетах по аграрным вопросам и по науке и наукоемким технологиям.
26 мая Госдума приняла поправку к своему регламенту, согласно которой кандидат в председатели или зампреды того или иного комитета будет обязан сообщить фракции о потенциальном конфликте интересов. Опрошенные «Ъ» депутаты сочли новые нормы целесообразными.