Министр экономики Армении: у Пашиняна и Путина состоялся теплый разговор

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что между премьером страны Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным состоялся «теплый разговор», а все возникшие между Ереваном и Москвой вопросы будут решены. В частности, обсуждались вопросы, связанные с ограничением поставок рыбы из Армении в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

«Скажу честно, сегодня они тоже обсуждались: две компании по производству рыбы уже возобновили работу, и я думаю, что после 7-8-го числа (7 июня в Армении пройдут парламентские выборы.— ''Ъ'') все остальные откроются по очереди. Это рабочие моменты, по большому счету, никаких серьезных технических проблем нет»,— сказал Геворг Папоян журналистам. Он выразил мнение, что после парламентских выборов в Армении стороны «очень быстро» урегулируют эти вопросы.

Со 2 июня поставлять рыбу и рыбную продукцию в Армению смогут лишь два производителя. Решение принято после инспекции рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств, сообщил Россельхознадзор. В мае ограничения на импорт в Россию вводились в отношении армянских цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды.

Во время сегодняшнего телефонного разговора Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Лидеры также обсудили итоги Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого Ереван призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Лусине Баласян