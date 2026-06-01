Axios: Трамп требует исправить проект меморандума с Ираном

Дональд Трамп потребовал внести поправки в проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники в администрации президента США. По данным издания, документ обсуждался в Белом доме в пятницу, 29 мая.

Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Отмечается, что основным пунктом нынешней версии проекта является обязательство Ирана отказаться от разработки ядерного оружия. Господин Трамп, как сообщается, хочет включить в проект положения о дальнейшей судьбе иранского обогащенного урана и условий для его получения США. Кроме этого, президент США требует внести поправки, касающиеся открытия Ормузского пролива.

При этом источник издания в администрации президента США выразил уверенность, что сделка состоится. Соглашение рассчитывают заключить в ближайшее время, однако с учетом урегулирования запрашиваемых президентом пунктов новый раунд переговоров между сторонами может занять несколько дней.

Екатерина Наумова