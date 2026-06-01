США меняют букву соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что будущая сделка с Ираном будет отвечать интересам США, и призвал своих критиков к спокойствию. Заявление прозвучало после того, как глава Белого дома распорядился внести поправки в проект соглашения с Тегераном. Они касаются будущего ядерной программы Ирана, условий открытия Ормузского пролива и процесса снятия санкций с Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP, AP

Иран хочет заключить сделку с США, и эти договоренности будут выгодны не только для Вашингтона, но и для его союзников. Эту мысль Дональд Трамп изложил 1 июня в соцсети Truth Social. Как отметил глава Белого дома, «политические интриганы на невиданном ранее уровне» критикуют ход его переговорного процесса с Тегераном, однако «в конце концов все уладится». «Просто расслабьтесь»,— обратился господин Трамп к своим критикам.

Заявление прозвучало после того, как издания Axios и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщили об ужесточении американских требований к Ирану.

По словам двух собеседников Axios, в минувшие выходные Трамп поручил своей команде внести изменения в положения сделки, касающиеся ядерной программы Ирана. «Речь идет о более конкретных деталях, касающихся того, как США получат ядерный материал (имеется в виду высокообогащенный уран.— “Ъ”) и в какие сроки»,— уточнил источник. Другой собеседника издания добавил, что остальные замечания Трампа касаются возобновления работы Ормузского пролива. Подробностей источник не привел.

Собеседник NYT пояснил, что изменения, внесенные американским президентом, направлены на то, чтобы оказать давление на Иран и ускорить переговорный процесс.

По его словам, больше всего Трампа беспокоят положения документа, касающиеся разморозки банковских средств Ирана за рубежом.

Как дал понять спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, Тегеран не доверяет обещаниям Вашингтона. «Наш критерий (будущей сделки.— “Ъ”) — это ощутимые результаты, которых мы должны достичь,— заявил парламентарий 31 мая.— Мы не одобрим ни одно соглашение, пока не будем уверены, что обеспечили права иранского народа».

На следующий день господин Галибаф указал на то, что переговорные усилия подрывает и военная активность Израиля в Ливане. 1 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал Армии обороны Израиля указание нанести удары по позициям «Хезболлы» в Бейруте, несмотря на то что израильская сторона в последние недели старалась воздерживаться от ударов по столичному региону по просьбе США, которые не хотели раздражать иранских переговорщиков.

«На земле» США и Иран продолжают обмениваться ударами. Как сообщило вечером 31 мая Центральное командование вооруженных сил США, Пентагон атаковал «в целях самообороны» иранские позиции вблизи Ормуза. «Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский беспилотник MQ-1, летевший над международными водами. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника»,— пояснили в Центральном командовании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, сообщил, что нанес ответный удар по американской военной базе, с которой осуществлялись атаки.

Иранские политические и военные чиновники подчеркивают, что в таких обстоятельствах дипломатические усилия становятся бессмысленными.

Американские источники Axios убеждены, что Иран даст ответ на новые требования в скором времени. Переговорный процесс, по их словам, буксует из-за того, что до верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи медленно доходят дипломатические послания. «Сделка состоится. Насколько скоро она близка, мы увидим. Мы готовы подождать, чтобы президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) получил то, что просит. Это может занять неделю. Может быть, меньше. Может быть, больше. Мы надеемся, что к концу недели что-то получится»,— сказал источник Axios.

Важным фактором, влияющим на переговорный процесс, стало и то, что механизм принятия решений в Иране теперь сконцентрирован в руках командования КСИР, придерживающегося жесткой позиции. Как сообщило оппозиционное Тегерану спутниковое телевидение Iran International, это стало одной из причин, по которой президент Ирана Масуд Пезешкиан недавно направил на имя верховного лидера прошение об отставке. В нем, по утверждению телеканала, президент посетовал, что его правительство де-факто лишено полномочий из-за того, что КСИР взял на себя всю полноту власти.

Иранские государственные СМИ опровергли сообщения об отставке господина Пезешкиана. Однако в соцсети X президент осторожно дал понять, что у него действительно возникли разногласия с другими центрами силы. 31 мая политик написал, что в решение проблем, вставших перед Ираном в условиях войны, должны быть вовлечены все группы общества.

Нил Кербелов