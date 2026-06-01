Минсельхоз не поддержал предложение ставропольских аграриев смягчить требования ФГИС «Зерно»

Минсельхоз России не поддержал инициативу Союза работодателей АПК Ставропольского края, предложившего закрепить в законодательстве, что отсутствие сведений в ФГИС «Зерно» не должно служить основанием для ограничения оборота продукции, если она соответствует требованиям качества и безопасности. В ведомстве сочли, что такие изменения не соответствуют целям действующего регулирования.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат краевой думы Петр Коротченко сообщил «Ъ-Кавказ», что организация направила в министерство предложения по корректировке законодательства о прослеживаемости зерна.

«Мы не предлагаем отказываться от системы прослеживаемости или отменять обязанность по внесению сведений в ФГИС. Речь идет о том, чтобы разделить вопросы качества продукции и информационного учета. Если зерно безопасно и соответствует всем требованиям, его оборот не должен блокироваться только из-за отсутствия записи в системе или технического сбоя»,— пояснил господин Коротченко.

В ответе департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза РФ говорится, что цели функционирования ФГИС «Зерно» и порядок оформления товаросопроводительных документов уже определены законодательством. Ведомство не поддержало инициативу, указав, что предлагаемые изменения «не соответствуют целям законодательного регулирования».

Поводом для обращения стали положения закона о зерне, согласно которым на каждую партию продукции должен оформляться товаросопроводительный документ в ФГИС «Зерно». Без него запрещаются приемка, перевозка, отгрузка и реализация зерна.

После получения ответа Минсельхоза был подготовлен правовой анализ действующего регулирования. Исследование, авторами которого выступили доктор юридических наук, профессор РАНХиГС, судья в отставке Виктор Майборода и Петр Коротченко, опубликовано в научном журнале «Вопросы экономики и права». В работе отмечается, что система прослеживаемости фактически превратилась из инструмента учета в механизм допуска продукции на рынок. Авторы указывают, что отсутствие сведений в ФГИС «Зерно» сегодня может блокировать оборот продукции независимо от ее качества и безопасности. По их мнению, такая практика смещает акцент с контроля потребительских свойств зерна на соблюдение информационных процедур и создает риск ограничения предпринимательской деятельности по формальным основаниям.

По мнению авторов исследования, нарушения порядка внесения сведений в систему должны влечь административную ответственность, однако не становиться основанием для ограничения оборота продукции, соответствующей требованиям качества и безопасности. Они считают, что система прослеживаемости должна выполнять учетные и контрольные функции, не подменяя собой механизмы государственного контроля качества продукции.

Роман Лаврухин