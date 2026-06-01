Выпускники и военнослужащие поздравили Центр «Воевода» с 11-летием

Учебно-тренировочный центр «Воевода» отмечает 11 лет со дня основания. С годовщиной организацию и ее генерального директора Видади Байрамова поздравили выпускники, партнеры и действующие военнослужащие, прошедшие здесь подготовку.

Как отмечают выпускники Центра, полученные в ходе обучения навыки оказались востребованы как в служебной деятельности, так и при выполнении различных профессиональных задач.

В поздравлениях выпускники вспоминают годы обучения и отмечают вклад Центра в их профессиональное становление. По их словам, за время работы организации сформировалось сообщество людей, которых объединяют общие ценности, дисциплина и стремление к развитию. Многие из тех, кто проходил подготовку в разные годы, сегодня продолжают службу и поддерживают связь с коллективом Центра.

По словам выпускников, за годы работы Центр подготовил несколько тысяч специалистов. В организации также продолжают работу по поддержке участников специальной военной операции. Так, недавно брянским подразделениям, занимающимся противодействием беспилотным летательным аппаратам, были переданы восемь тепловизоров.

Еще одним направлением деятельности остается сохранение исторической памяти. В рамках проекта «ВОЕвавшим ОДА» ветераны и сотрудники Центра рассказывают о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. По мнению участников проекта, такие истории помогают сохранять связь поколений и служат примером для молодежи.

Поздравляя Центр с 11-летием, выпускники и партнеры пожелали коллективу дальнейшего развития, реализации новых проектов и успехов в работе.