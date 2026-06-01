В Минводах ввели режим ЧС из-за разлива реки Кумы

Власти Минераловодского городского округа в Ставропольском крае ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после того, как разлившаяся река Кума затопила три десятка частных домовладений.

Стихийное бедствие охватило территорию Минеральных Вод и соседнего села Левокумка, где водная стихия проникла в 36 частных домовладений. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров официально поддержал решение местных властей о введении особого правового режима.

Река Кума вышла из берегов после значительного притока воды, который начался с прошлой недели. Стремительно поднимающийся уровень водного потока создал угрозу для жилых районов двух населенных пунктов округа. Региональные власти оперативно организовали пункты временного размещения для эвакуированных жителей на случай дальнейшего ухудшения гидрологической обстановки.

Параллельно с борьбой против наводнения муниципальные службы ликвидируют разрушения от мощного урагана, который обрушился на территорию округа. Стихийный ветер и крупный град серьезно повредили кровельные конструкции более шести десятков жилых строений. Масштабы ущерба потребовали привлечения дополнительных ресурсов для восстановительных работ.

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь», — заявил губернатор Владимиров. Глава региона подчеркнул, что краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства выделит строительные материалы из резервных запасов для ремонта пострадавших домов.

Губернатор дал поручение главе округа Максиму Гаранже подготовить официальную заявку на получение стройматериалов. Владимиров особо отметил необходимость приоритетной помощи социально незащищенным категориям населения — пенсионерам, одиноким людям и нуждающимся семьям.

Министерство природных ресурсов края получило задание подготовить детальный прогноз развития паводковой ситуации для всех глав муниципальных образований. Данная мера направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций и своевременное принятие защитных решений в других потенциально опасных районах.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволит местным властям получить дополнительные полномочия для координации спасательных операций и выделения финансовых средств на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Станислав Маслаков