Цена каникул

Спрос на отдых в детских лагерях падает. Проблема не только в ежегодном подорожании путевок, но и в общем тревожном новостном фоне. В этих условиях рынок ищет новые форматы, чтобы удовлетворить спрос родителей на более экономные и безопасные варианты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В этом году часть туроператоров и агрегаторов, которые занимаются продажей путевок в детские лагеря, констатировали уменьшение интереса к данному виду отдыха. В то же время руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор компании «Диал» Татьяна Иванова уточнила, что говорить о глобальном падении спроса на детский отдых было бы неправильно.

Скорее речь идет о серьезном перераспределении спроса по регионам и форматам. Семьи стали чаще выбирать лагеря рядом с домом или в ближайших регионах. Востребованы также дневные клубы в качестве альтернативы лагерю. Это связано с растущим трендом на безопасность. Родители боятся отпускать детей далеко и стараются избегать сложностей с логистикой.

Тревожный новостной фон повлиял даже на самые востребованные летние направления — лагеря на море. Несмотря на то что на этот сектор по-прежнему приходится существенная доля продаж (по данным «Алеан», на Краснодарский край — 60%, на Крым — 35%), спрос по ряду направлений падает. «Многие боятся отпускать детей от себя, считая, что дома безопаснее. Негативно влияет на спрос ситуация с мазутом в Туапсе и Анапе. До сих пор не совсем понятно, что будет на этих курортах в сезоне 2026 года. В Анапе купальный сезон объявили открытым, но родители не торопятся отправлять детей на море»,— объяснила руководитель портала Deti-Travel.ru Алена Альбертин.

По данным сервиса Incamp.ru, спрос на отдых в Краснодарском крае упал на 27%. В то же время наблюдается незначительное повышение спроса на отдых в Крыму (+7%). Алена Альбертин отметила, что повышенный интерес к Крыму связан с благоприятной экологической обстановкой и более доступными путевками.

Так, 21-дневная смена в крымском лагере обойдется примерно в 70 тыс. руб., а аналогичная путевка в лагерь на одном из курортов Краснодарского края будет стоить примерно на 10 тыс. руб. дороже.

В итоге загрузка по стране распределилась очень неравномерно. «Есть регионы и лагеря, которые были заполнены практически на 100% еще задолго до начала сезона. При этом часть лагерей, в том числе в Московской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, по-прежнему имеют свободные места»,— рассказала Татьяна Иванова.

Нагрузка на семейный бюджет

Наиболее важным фактором выбора детского лагеря по-прежнему остается цена. В этом году общее подорожание путевок составило порядка 10–20%. По данным начальника отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха компании «Мосгортур» Евгении Гвоздилиной, в Анапе рост составил порядка 9%, в Крыму цены увеличились примерно на 10%. В лагерях Подмосковья средняя стоимость путевок выросла на 13%. При этом двухнедельные путевки подорожали на 14%, а трехнедельные — на 12%.

В пресс-службе «Алеан» рассказали, что стоимость отдыха в лагере бюджетного ценового сегмента сейчас колеблется между 58 тыс. и 80 тыс. руб. за 21 день. Аналогичная смена в лагере среднего ценового сегмента будет стоить от 80 тыс. до 110 тыс. руб. Высокий ценовой сегмент начинается от 120 тыс. руб. за 21 день. Например, 21-дневная смена в бюджетном лагере «Лазурный берег» в Геленджике обойдется примерно в 68 тыс. руб. Стоимость путевки в лагерь среднего ценового сегмента «Жемчужина России» в Анапе начинается от 80 тыс. руб. за 21 день. Две недели отдыха в лагере высокого ценового сегмента в Сочи «Илона» будут стоить от 90 тыс. руб.

Среди городских и загородных лагерей самые дорогие — в Московской и Ленинградской областях. В среднем 21-дневная смена в этих регионах обойдется родителям в 45–50 тыс. руб., но есть предложения выше 80–100 тыс. руб. за две недели. «Детские лагеря не могут работать в убыток на фоне общего роста цен. Большую долю в структуре расходов детских лагерей занимают питание (а продуктовая инфляция выше, чем другие) и заработная плата (правительство третий год подряд увеличивает МРОТ) — это напрямую связано с увеличением стоимости детских путевок. Если сюда прибавить резко возросшую стоимость услуг сторонних организаций, попавших под введение государством НДС, то можно понять наших коллег»,— объясняет председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

Рост цен подогревает интерес к самым доступным вариантам.

«Если ранее родители выбирали лагерь по отзывам, отдавая предпочтение лагерям с лучшей инфраструктурой и тематическими программами, то сейчас решающим фактором в большинстве случаев становится цена»,— рассказала Алена Альбертин. «Родителям сложнее планировать расходы на детский отдых, особенно семьям, где двое и более детей. В таких случаях стоимость летней кампании становится очень существенной нагрузкой на семейный бюджет»,— подтвердила Татьяна Иванова. По ее словам, именно поэтому часть родителей стала более внимательно подходить к выбору формата отдыха. Кто-то ищет более короткие смены, кто-то отдает предпочтение программам ближе к дому или предложениям в среднем ценовом сегменте. Клиенты активно интересуются акциями и часто спрашивают, можно ли оплатить путевку с помощью материнского капитала, однако, по словам Алены Альбертин, с маткапиталом работает мало детских лагерей.

Смены становятся короче

Рост цен и снижение покупательной способности населения привели еще к одному тренду — сокращению длительности смен. «В этом году многие лагеря сокращают продолжительность смен. Это один из инструментов сдерживания стоимости путевок и адаптации к новым экономическим условиям»,— рассказала Евгения Гвоздилина. По словам Алены Альбертин, для программных лагерей смена в семь-десять дней по доступной стоимости стала обычным делом. Госпожа Альбертин отметила, что на такой шаг идут в первую очередь лагеря, которые самостоятельно обеспечивают свою заполняемость. «Не все родители готовы выложить почти 100 тыс. руб. за 21-дневную смену»,— говорит она. «В некоторых регионах власти даже приняли к работе смены по 14 дней — это экономически выгодно и лагерям (больше детей и норма прибыли), и родителям (на короткие смены стоимость ниже)»,— говорит Андрей Данилков.

Отложить напоследок

Еще одна особенность этого года — покупка путевок в детские лагеря в последний момент. «Тенденция отложенного спроса — это типичное покупательское поведение в состоянии неопределенности. И связано это как с экономическими факторами (ожидание снижения стоимости ближе к сезону или попытка найти финансовую выгоду), так и с трудностями выбора “своего” лагеря (действительно, предложений много и бывает сложно выбрать по соотношению цены, качества и пользы)»,— объяснил господин Данилков. «В прошлом году путевки в лагеря начинали активно бронировать с февраля. Некоторые смены к апрелю уже были проданы. В этом году родители как будто выжидают и откладывают решение до последнего»,— подтверждает Алена Альбертин.

В конце мая наблюдался заметный рост обращений и активных покупок. «Многие родители поняли, что лето уже начинается, и начали срочно подбирать варианты отдыха для детей. В этот период спрос становится особенно динамичным, а выбор мест в популярных лагерях и на востребованные смены быстро сокращается»,— рассказала Татьяна Иванова. «Глубина бронирования снижается, многие родители откладывают решение вопроса о приобретении путевки практически до начала смен. Тем не менее львиная доля путевок реализована»,— рассказала генеральный директор портала Incamp.ru Елена Рыженкова.

Ставка на содержание

Эксперты отмечают, что сегодня нет одного доминирующего формата, который подходил бы всем. Однако стабильно высоким спросом пользуются крупные лагеря и федеральные детские центры, например «Артек», «Орленок», «Океан». Эти бренды для многих родителей являются гарантией высокого уровня организации, а также сильной образовательной и воспитательной программы.

Стоимость 21-дневной смены в «Орленке» начинается в среднем от 120 тыс. руб. и зависит от конкретной программы. Такая же по продолжительности смена в «Артеке» обойдется примерно в 170 тыс. руб. за 21 день, а в «Океане» — в сумму порядка 110–150 тыс. руб. Кроме того, в этих лагерях есть бесплатные путевки, которые можно получить за достижения ребенка или в рамках региональных квот.

В то же время растет интерес к камерным лагерям с небольшими отрядами и индивидуальным подходом. Востребованы тематические смены — спортивные, образовательные, языковые, творческие и профориентационные. По словам Андрея Данилкова, возникают новые тренды — лагеря с программами экофрендли, IT, медиа и изучения новых профессий. «Родители все чаще ориентируются не просто на отдых, а на содержательную программу, которая дает ребенку новые навыки и опыт»,— отметила Татьяна Иванова.

Популярны также языковые программы за рубежом.

По данным Incamp.ru, в этом году спрос на детский отдых в Китае вырос на 44%.

Этому способствовали отмена виз и растущий интерес к культуре КНР и китайскому языку. По словам Алены Альбертин, стоимость двухнедельного тура по данному направлению начинается от 190 тыс. руб. с учетом перелета.

Растет интерес к странам Юго-Восточной Азии. А вот ОАЭ и Турция потеряли позиции по сравнению с прошлым годом. В «Русском экспрессе» рассказали, что падение спроса на поездки в языковые лагеря в эти страны составило 30%. В компании спад продаж называют естественным и связывают с тем, что ОАЭ уже продолжительное время закрыты для организованного туризма, хотя именно к этому направлению относятся основные предложения из ассортимента компании. Языковые лагеря в Турции уступают по качеству преподавания школам ОАЭ и менее востребованы. В этом году две недели в турецкой языковой школе обойдутся в €1290.

В числе популярных недорогих программ — каникулы в палаточном лагере или участие в сплаве (30–45 тыс. руб. за смену), тематические лагеря (50–60 тыс. руб. за 8–10 дней или 70 тыс. за 14 дней). «Родителям важно, чтобы ребенок получил полезные навыки и знания в лагере, поэтому традиционно высоким спросом пользуются лингвистические лагеря, лагеря с тематическими сменами, посвященными танцам, спорту, предпринимательству, медиасфере»,— подтвердили в пресс-службе «Алеан».

Заглянуть в будущее

Одним из наиболее чувствительных вопросов для всех участников рынка является загрузка. Ежегодно детские лагеря не заполняются в среднем на 10–12%. Летом этот вид отдыха востребован, но зимой многие объекты пустуют. Загрузка напрямую влияет на экономику сезона и дальнейшее планирование работы. По словам Андрея Данилкова, труднее всего частным лагерям, которые почти не получают мер поддержки. Однако сложно и муниципальным, и бюджетным объектам, которые ограничены в возможности повышать стоимость путевок, что сказывается на качестве услуг.

«2026-й — непростой год для рынка детских лагерей еще и в связи с налоговой реформой, из-за чего в том числе лагерям приходится повышать цены на путевки. Прогнозы по ситуации на рынке делать сложно. Все зависит от геополитики и экономики»,— заявила Алена Альбертин.

Детские лагеря нуждаются в поддержке, в том числе финансовой. Многим объектам не хватает финансирования на обновление материально-технической базы, ощущается нехватка квалифицированных специалистов (вожатые, педагоги, медики и психологи). «Сейчас действует программа модернизации, в рамках которой государство выделяет средства на строительство новых корпусов и капитальный ремонт объектов по всей стране. Но лагерей, нуждающихся в срочном ремонте, с каждым годом становится больше»,— рассказала госпожа Гвоздилина. По ее словам, для поддержки детских лагерей необходим комплексный подход, включающий финансовые меры со стороны государства, налоговые льготы и различные программы для семей. Например, родители ждут возвращения программы туристического детского кешбэка, когда они могли компенсировать 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

Татьяна Иванова рассказала, что сегодня отрасль адаптируется к новым экономическим и регуляторным условиям. Речь идет о необходимости выстраивать работу в более сложной и затратной среде, где одновременно растут издержки и усиливаются требования к качеству и безопасности. Лагеря вынуждены перестраивать свою работу: инвестировать в подготовку персонала, усиливать контроль внутренних процессов, повышать качество сервиса и обеспечивать соответствие всем требованиям Роспотребнадзора. «Это делает рынок более профессиональным, но одновременно и более сложным для устойчивого развития»,— заметила Татьяна Иванова.

По ее мнению, в ближайшие годы рынок детского отдыха продолжит меняться в сторону более четкого баланса между качеством, безопасностью и доступностью. При этом ключевым фактором останется способность отрасли сохранять экономическую устойчивость при растущих издержках.

«Прогнозировать изменение рынка в условиях, когда “черные лебеди” летают целыми стаями, действительно трудно. Отрасли нужны федеральные меры поддержки, льготы по налогам, наращивание загородных объектов капитального строительства, инвестиционно привлекательные условия для привлечения частного капитала, позитивная медийная повестка в СМИ»,— заявила Елена Рыженкова.

«Сферу детского отдыха не считают самостоятельной и полноправной частью образовательной системы государства — это системная ошибка. Без государства будет сложно. Второй вариант — сделать сферу детского отдыха саморегулируемой системой, отпустить ее в свободное плавание, как это сделано почти во всех странах. Система сама себя настроит и отрегулирует, но для этого нужно время»,— заявил Андрей Данилков.

Ксения Черняева