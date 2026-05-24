Александр Вучич вознес свой визит на высший уровень

Президент Сербии Александр Вучич начал 24 мая визит в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Незадолго до отъезда сербский лидер объявил, что в Китае его ждет «более теплый прием», нежели тот, который был оказан недавно президентам США и РФ. Столь же восторженно Александр Вучич отзывался о своем сентябрьском визите в Китай, хотя каких-либо прорывных договоренностей тогда достигнуто не было. И пока реальную теплоту приема в Китае президенту Сербии еще только предстоит оценить, Белград проводил его массовым митингом протеста. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич

Планку ожиданий от своего визита в Китай, который пройдет с 24 по 28 мая, поднял сам Александр Вучич. За несколько дней до отлета он торжественно объявил, что направляется в Пекин по личному приглашению главы КНР Си Цзиньпина и что «великий председатель Китая в течение мая примет только Трампа, Путина и меня». Более того, президент Сербии выразил уверенность, что в Китае его ждет «более теплый прием», нежели тот, что был оказан только что посетившим эту страну президентам США и РФ.

В подтверждение обоснованности своих ожиданий от визита Александр Вучич привел данные, демонстрирующие неимоверный, по его мнению, рост торгово-экономических отношений между Китаем и Сербией. «Только с ума не сойдите от перемен, которые произошли,— предупредил президент общавшихся с ним сербских журналистов.— Мы в 330 раз — внимание, не на 330%, а в 330 раз — увеличили наш экспорт в Китай». После чего перешел к китайским инвестициям. «У нас был ноль китайских фабрик, а сегодня их 37»,— объявил Александр Вучич и добавил, что и «от нынешнего визита многое ожидается». А саму нынешнюю поездку в Пекин и встречу с председателем КНР президент Сербии назвал «верхом своей политической карьеры».

Уже несколько лет и в Пекине, и в Белграде в качестве характеристики двусторонних отношений используют формулу «стальная дружба» и в качестве главной цели чуть ли не каждого визита своих лидеров обозначают как «дальнейшее укрепление стальной дружбы». Во время первого визита Си Цзиньпина в Белград в 2016 году была подписана декларация о стратегическом партнерстве. А осенью 2023 года, когда Александр Вучич посетил Пекин, между двумя странами было заключено соглашение о свободной торговле, которое в Белграде назвали «историческим для Сербии».

Белград прежде всего рассчитывает на китайские инвестиции и кредиты, явно предпочитая их европейским из-за быстроты и упрощенной процедуры получения.

Заинтересована Сербия и в поддержке Пекином своей позиции по Косово. Китай не признает косовскую независимость и последовательно голосует в соответствии с этой позицией в Совбезе ООН.

Пекин же видит в Сербии важного партнера в реализации своего стратегического проекта «Пояс и путь» по доставке китайской продукции в Европу.

Впрочем, столь же восторженно, как и на сей раз, Александр Вучич отзывался и о своем предыдущем визите в Пекин в сентябре прошлого года, во время которого он в течение трех дней участвовал в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Тогда президент Сербии торжественно объявил, что встретился с 12 мировыми лидерами и что «среди 26 стран мы (из Сербии.— “Ъ”) были первыми или вторыми по популярности и узнаваемости». Он также похвастался сербским журналистам, что «с Си может встретиться всегда, в то время как наши соседи мечтают увидеть его разве что на открытке».

Тем не менее каких-либо прорывных договоренностей в ходе сентябрьского визита сербского президента в Китай достигнуто не было. Более того, в соцсетях и сербских оппозиционных СМИ широко распространялись протокольные фото мероприятий из Пекина, на которых Александру Вучичу было отведено место в задних рядах.

И пока реальную теплоту приема в Китае и итоги визита президенту Сербии только предстоит оценить, Белград проводил его массовым митингом протеста. В субботу вечером на столичной площади Славия собрались десятки тысяч людей, потребовавших немедленного проведения досрочных выборов. Полиция насчитала на Славии 34 300 человек.

Организации, занимающиеся мониторингом митингов, считают, что протест оказался одним из самых массовых за последний год и что участвовало в нем более 100 тыс. человек.

Митинг на Славии прошел мирно, но по его завершении часть протестующих направилась к зданию парламента, напротив которого, в Пионерском парке, расположен палаточный лагерь сторонников президента, усиленно охраняемый полицией. Там и произошли столкновения со стражами порядка. Протестующие забрасывали полицейских петардами, файерами и бутылками, те отвечали дубинками и слезоточивым газом. Столкновения продолжались чуть ли не до полуночи, более 20 участников беспорядков были арестованы. Тогда же организаторы протеста выступили с сообщением в соцсетях, в котором открестились от действий радикалов и обвинили в организации беспорядков «криминальные элементы и полицию».