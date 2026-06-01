«Эксперт» рассказал о схеме миллиардных взносов в бюджет от крупного бизнеса

В бюджет стали поступать безвозмездные платежи от крупных российских бизнесменов, сообщает «Эксперт» со ссылкой на источники. По словам одного из них, по итогам года власти ожидают около 300 млрд руб. поступлений. Спрогнозировать точную сумму нельзя, потому что размер взносов — «личное дело каждого», уточняет издание.

По словам одного из источников «Эксперта», платежи производятся со счетов небольших компаний и фондов. Бизнесмены переводят не всю сумму целиком, а по несколько миллиардов рублей, отметил собеседник издания. По данным правительственного портала «Электронный бюджет» на 27 мая, сумма безвозмездных платежей в казну от негосударственных организаций составила 220 млрд руб. В законе о бюджете на 2026 год прогнозировалось поступление 1,7 млрд руб. от такого вида доходов.

Financial Times писала, что после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте Владимир Путин в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями. Президент якобы призвал бизнесменов профинансировать СВО. По данным газеты, глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил бизнесу сделать взносы. В Кремле подтвердили, что один из участников встречи по своей инициативе предложил выделить крупную сумму денег на нужды государства, но имя предпринимателя не назвали. Глава РСПП Александр Шохин называл «неожиданно большим» взнос, который пообещал внести в бюджет один из бизнесменов.