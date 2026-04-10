Шохин назвал неожиданно большим обещанный бизнесменом взнос для государства

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал неожиданно большим взнос, который пообещал внести в государственный бюджет один из бизнесменов. Предложение было сделано во время недавней закрытой встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих»,— сказал господин Шохин журналистам на церемонии награждения победителей премии «Наш вклад» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что «никаких просьб со стороны президента и призывов не звучало». «Президент сказал, что это личное дело каждого. Но он сказал, что, конечно, нельзя ограничивать порывы душевные»,— добавил глава РСПП.

Закрытая встреча президента с предпринимателями прошла 26 марта. Имя бизнесмена, который предложил взнос в пользу государства, неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что предприниматель «начинал свое дело в 90-е годы», и «это начало было так или иначе связано с государством». Пресс-секретарь не подтвердил предположения журналистов, что речь идет о главе «Роснефти» Игоре Сечине.