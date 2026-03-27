Песков объяснил желание крупного бизнеса помочь государству чувством долга

Один из участников закрытой встречи президента России Владимира Путина с бизнесом на съезде РСПП по своей инициативе предложил выделить крупную сумму денег на нужды государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, один из участников встречи, как и большинство бизнесменов на съезде, начинал свое дело в 90-е годы. «Это начало было так или иначе связано с государством… многие считают своим долгом сделать такие взносы»,— объяснил господин Песков инициативу участника встречи выделить средства для государства.

Пресс-секретарь не раскрыл личность бизнесмена, однако несколько раз подчеркнул, что речь идет не о главе «Роснефти» Игоре Сечине.

После пленарного заседания съезда РСПП господин Путин в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями. По итогам встречи Financial Times писала, что президент призвал бизнесменов профинансировать спецоперацию на Украине. По данным газеты, Игорь Сечин предложил бизнесу сделать взносы. Готовность отправить деньги на СВО также выразил миллиардер Олег Дерипаска, утверждает FT.