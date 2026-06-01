В Ростове задержали стрелявшего из «травмата» участника дорожного конфликта

В отделение полиции доставлен участник дорожного конфликта на пр-те Стачки, стрелявшего в оппонента из травматического оружия. Пострадавшего с ушибами отвезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Установлено, что в ходе дорожного инцидента между водителями произошел конфликт, после которого один из участников применил травматическое оружие и произвел выстрел»,— уточнили в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Наталья Белоштейн