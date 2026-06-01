Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ из-за заморозки российских активов

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России к Европейскому парламенту и Совету Евросоюза. Это следует из данных в картотеке суда. Центробанк в заявлении оспорил регламент Европарламента и Совета ЕС от 24 февраля, который предполагает погашение долга Украины за счет замороженных российских активов.

В карточке суда ЕС указаны только стороны дела, язык производства (французский) и дата подачи иска — 22 мая. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позже.

Регламент Европарламента и Совета ЕС рассчитан на 2026–2027 годы. ЦБ в иске назвал механизм помощи Украине за счет российских заблокированных средств незаконным. По оценкам Банка России, регламент меняет правовой статус российских активов и нарушает нормы международного права и права Евросоюза, включая принцип «иммунитета государств и их центральных банков».

