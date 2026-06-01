Многодетные и участники СВО пожаловались на арест земель в Аксайском районе

Многодетные семьи и участники специальной военной операции обратились к губернатору с просьбой о содействии в вопросе освобождения арестованных земельных участков в Аксайском районе. Соответствующее видеообращение они разместили в соцсетях.

Жители Аксайского района сообщают, что в ноябре 2025 года был наложен арест на целый кадастровый квартал. К тому времени большинство участков уже принадлежало частным лицам. Среди владельцев земли оказались многодетные семьи, ветераны СВО, а также те, кто воспользовался семейной ипотекой и другими льготными программами.

Владельцы участков заявляют, что не были извещены о наложении ареста, хотя их право собственности зафиксировано в ЕГРН.

Из-за существующих ограничений люди сталкиваются с невозможностью начать строительство домов, зарегистрировать право собственности на уже возведенные объекты, использовать материнский капитал для погашения ипотечных обязательств и решать иные вопросы, касающиеся недвижимости.

В своем обращении жители Аксайского района просят региональные власти вмешаться в ситуацию и защитить права добросовестных покупателей земельных участков.

Наталья Белоштейн