Стали известны первые выводы по массовому заболеванию детей в детсаду Димитровграда

По данным источников «Ъ-Волга» в гордуме Димитровграда, Межрегиональное управление №172 Федерального медико-биологического агентства России (МУ №172 ФМБА, занимается в том числе санитарно-эпидемиологическим надзором в городе атомщиков) направило в гордуму Димитровграда сообщение о выводах ведомства по факту массового заболевания детей в детсаду №34 «Теремок» города Димитровграда.

О вспышке заболевания стало известно 13 мая. Детсад не перестал посещать в связи с заболеванием 41 ребенок. Администрация Димитровграда сразу после случившегося заявляла, что «данные об установлении диагноза “сальмонеллез” отсутствуют», 38 детям поставлены диагнозы: «острая кишечная инфекция, ОРВИ, аденовирус и другие заболевания». По факту массового заболевания детей проверку организовала прокуратура. Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как сообщали «Ъ-Волга» источники в ведомстве, «предварительные результаты экспертизы уже подтвердили, что причина — сальмонеллез», но пока еще выясняется, что стало источником — еда, поставленная оператором общественного питания (ООО «Альтернатива»), либо заболевание кого-то из сотрудников детсада.

В направленном в гордуму письме МУ №172 ФМБА, сообщается, что в ходе исследований 113 проб 113 детей бактерии Salmonella enteritidis обнаружены у 17 детей, из них пятерым детям поставлен диагноз «бактерионосительство», 11-ти — «сальмонеллезный энтерит». Из 36 проб, взятых у сотрудников, Salmonella enteritidis обнаружена у одного сотрудника. У сотрудника пищеблока бактерии сальмонеллы не обнаружены.

В то же время ФМБА отметило, что в пищеблоке этого детсада работала только одна работница ООО «Альтернатива», которая приходила на два часа в день, «что является нарушением требований санитарных правил». Кроме того, отмечает ФМБА, 8 мая в «Теремке» «была замена блюда в обед»: «согласно утвержденному меню должны быть рыбные тефтели, фактически — куриный шницель». «Учитывая, что замена блюда была только в данном корпусе и заболели воспитанники, посещающие именно это дошкольное учреждение, а также осуществление деятельности по питанию детей без кухонного работника, можно косвенно предположить о нарушении технологического процесса, которое могло привести к заражению детей сальмонеллезом», заключает надзорное ведомство.

МУ №172 ФМБА также отметило, что «пробы пищевого сырья (суточные пробы от 08.05.2026 года) не исследовались, т. к. были утилизированы в связи с истечением срока их хранения».

Член профильного комитета гордумы Александр Ерышев сообщил «Ъ-Волга», что на основании ответа ФМБА намерен на ближайшем комитете поставить вопрос о принятии мер к оператору питания ООО «Альтернатива», «который занимает в Димитровграде монопольное положение». Ранее, по словам депутата, его аналогичное предложение на заседании комитета было заблокировано.

Сергей Титов, Ульяновск