В Ульяновской области выясняют причины массового заболевания детей детсада «Теремок»

В детсаду №34 «Теремок» в Димитровграде Ульяновской области произошла вспышка массового заболевания детей. В двух группах детсада у детей подозревают сальмонеллез. Об этом на минувшей неделе в соцсети «ВКонтакте» сообщили родители детей, отметив, что «дети лежат в больнице под капельницами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вспышка заболевания, по данным родителей, произошла 13 мая. Администрация Димитровграда, отвечая на пост родителей, сообщила в комментариях, ссылаясь на информацию городского управления образования, что «по состоянию на 14 мая детсад “Теремок” не посещает по болезни 41 ребенок, из них на стационарном лечении находятся три воспитанника, данные об установлении диагноза “сальмонеллез” отсутствуют». В администрации также отметили, что на амбулаторном лечении находятся 38 детей, «которым поставлены диагнозы: острая кишечная инфекция, ОРВИ, аденовирус и другие заболевания», «в детсаду проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия».

Между тем в воскресенье прокуратура Ульяновской области сообщила, что «в связи с обращением за медицинской помощью нескольких воспитанников детского сада №34 “Теремок” прокуратура Димитровграда проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних». В ведомстве ход проверки комментировать отказались, сославшись на то, что это возможно только после подведения ее итогов, при этом заметили, что анализы находятся на исследовании, свою проверку проводит соответствующая служба ФМБА России (в Димитровграде как городе атомщиков санэпиднадзором занимается подразделение ФМБА). В межрегиональном управлении №172 ФМБА России от комментариев по телефону отказались, предложив направить письменный запрос.

Между тем источник «Ъ-Волга», близкий к надзорным органам, сообщил, что «сальмонеллез обнаружен у троих детей, всего же за медпомощью обращались более 30 детей».

Собеседник также пояснил, что ведется проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований поставщиком питания для детей.

Оператором соцпитания в этом детсаду является ООО «Альтернатива». Депутат гордумы Димитровграда Александр Ерышев сообщил «Ъ-Волга», что в Димитровграде «Альтернатива» является фактическим монополистом по поставкам питания в детсады и школы, и вопрос о деятельности оператора он намерен поднять на ближайшем заседании профильного комитета. «Я считаю, что это может быть причиной низкого качества поставляемых продуктов, мы намерены поставить перед надзорными органами вопрос о необходимости проверки во всех образовательных учреждениях, где работает эта компания»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск