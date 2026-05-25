Глава СКР затребовал доклад о массовом заболевании детей детсада в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах массового заболевания детей в одном из детсадов Димитровграда Ульяновской области. Об этом сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, к главе СКР в соцсети «ВКонтакте» обратились жители города Димитровграда по вопросу нарушения прав несовершеннолетних. В ИЦ СКР отмечают, что «одной из коммерческих организаций осуществляется поставка продуктов питания в учебные заведения города с нарушением санитарно-эпидемиологических норм», «в результате в мае текущего года более 20 детей обратились в медицинские учреждения с признаками инфекции, некоторым из них потребовалась медицинская помощь».

По данным ИЦ СКР, по факту массового заболевания детей региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Ранее СУ СКР о возбуждении уголовного дела не сообщало.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 17 мая прокуратура сообщила о начале проверки обстоятельств массового заболевания детей в димитровградском детскому саду №34 «Теремок». Вспышка заболевания произошла 13 мая. Администрация Димитровграда, отвечая на пост родителей, сообщила в комментариях, что «по состоянию на 14 мая детсад “Теремок” не посещает по болезни 41 ребенок, из них на стационарном лечении находятся три воспитанника, данные об установлении диагноза “сальмонеллез” отсутствуют». В администрации также отметили, что на амбулаторном лечении находятся 38 детей, «которым поставлены диагнозы: острая кишечная инфекция, ОРВИ, аденовирус и другие заболевания». Между тем источник «Ъ-Волга», близкий к надзорным органам, уже 18 мая сообщил, что «сальмонеллез обнаружен у троих детей, всего же за медпомощью обращались более 30 детей». 19 мая стало известно, что диагноз «сальмонеллез» подтвердился у 12 детей и еще двоих взрослых.

В СУ СКР «Ъ-Волга» подтвердили, что уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшего угрозу наступления таких последствий (ч. 1 ст. 236 УК РФ, до двух лет лишения свободы). «Предварительные результаты экспертизы уже подтвердили, что причина — сальмонеллез, но пока проводится более углубленный комплекс экспертиз, чтобы выявить, что было источником — еда, поставленная оператором общественного питания, либо заболевание кого-то из сотрудников», — пояснили в следственном управлении.

Оператором соцпитания в этом детсаду является ООО «Альтернатива», занимающее доминирующее положение в поставках питания в учреждения образования Димитровграда и Заволжского района Ульяновска.

Сергей Титов, Ульяновск