На Дону больницу оштрафовали на 150 тысяч рублей за смерть пациента

Белокалитвинский городской суд Ростовской области оштрафовал ГБУ РО «ЦРБ в Тацинском районе» на 150 тыс. руб. за смерть пациента по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора.

По данным ведомства, пациент в тяжелом состоянии поступил в терапевтическое отделение больницы в январе 2026 года. В ту же ночь он скончался.

«В больнице не обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в стационарных условиях врачами-специалистами. Так, терапевт осуществляла дежурство на дому по месту жительства и контролировала состояние пациента по телефону», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, реаниматологи больницы не прошли обучение по проведению сердечно-легочной реанимации.

