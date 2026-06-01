Песков объяснил поручение Путина о доступе к сервисам совершенствованием «белых списков»

Поручение Владимира Путина об обеспечении доступа к важнейшим интернет-сервисам дано для совершенствования «белых списков», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, «белые списки» — это «не догма, а постоянно расширяющийся перечень».

Господин Песков отметил, что поручение президента дано «в русле продолжения, совершенствования белых списков». «И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Сегодня господин Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов, в том числе при ограничениях интернета. Среди таких сервисов названы «Госуслуги», ресурсы системы здравоохранения и платежные системы. После введения практики ограничения мобильного трафика жители российских регионов стали жаловаться на отсутствие доступа даже к ресурсам из «белого списка».