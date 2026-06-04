Пламя без скачков

Ученые впервые экспериментально показали, как внешнее электрическое поле разной силы влияет на структуру и температурные пульсации пламени метана. Оказалось, что при определенных напряжениях температурные скачки становятся в восемь раз слабее, чем в их отсутствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы исследования: Денис Касымов, Михаил Агафонцев

Фото: Денис Касымов / ТГУ Авторы исследования: Денис Касымов, Михаил Агафонцев

Фото: Денис Касымов / ТГУ

Контролировать такие скачки важно, чтобы обеспечить безопасность процесса горения в турбинах ТЭЦ и повысить эффективность сжигания топлива. Исследование открывает путь к созданию более надежных и безопасных камер сгорания, способных устойчиво и стабильно работать даже на сложном топливе. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале FirePhysChem.

Диффузионное пламя метана — это пламя, в котором газ и воздух не смешиваются заранее, а встречаются прямо в момент горения, как в газовой плите или зажигалке. Такое пламя широко используется в энергетике, например, в газовых турбинах ТЭЦ, промышленных печах для металлургии и обжига материалов. Однако при его горении происходят сильные колебания температуры, снижающие эффективность и стабильность тепловых устройств. Решить эту проблему можно с помощью электрического поля. Оно способно управлять пламенем, так как воздействует на заряженные частицы в огне и влияет на движение газов. Тем не менее до сих пор ученые не имели достоверных количественных данных о том, как напряженность поля — сила, с которой электричество «толкает» заряженные частицы в пламени,— влияет на колебания температуры.

Исследователи из Томского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН (Томск) испытали два варианта установки, состоящей из горелки, системы высоковольтного питания и пары электродов: когда расстояние между электродами было 55 мм (напряжение до 5,5 кВ) и 70 мм (до 10 кВ). Температуру регистрировали с использованием инфракрасной камеры научного класса, а для исследования графиков изменения температуры применяли цифровую обработку и спектральный анализ. Это позволило определить диапазон колебаний и их зависимость от напряженности поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка для проведения эксперимента

Фото: Денис Касымов / ТГУ Площадка для проведения эксперимента

Фото: Денис Касымов / ТГУ

Оказалось, что, как только напряжение достигает 5 кВ, величина температурных скачков резко уменьшается. В первом варианте установки перепады температуры снизились сначала почти на четверть, а затем — при дальнейшем росте напряжения — упали в шесть—восемь раз по сравнению с исходными. Во втором варианте установки колебания уменьшились сначала примерно в полтора раза, а потом более чем в пять раз. При высоком напряжении прежние температурные колебания почти полностью пропадали — пламя переходило в устойчивое горение.

Кроме того, ученые обнаружили, что при напряжении выше 3 кВ пламя отклоняется в сторону отрицательного электрода. Это явление «ионного ветра», которое вызвано движением положительно заряженных частиц в зоне горения. Электрическое поле также уменьшало высоту пламени и меняло его ширину.

Данные, полученные в ходе выполнения работ, важны для создания энергоэффективных промышленных горелок для котельных и ТЭЦ, а также бытовых горелок, систем управления процессами сжигания природного газа и для повышения устойчивости горения в перспективных энергетических установках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс исследования пульсаций пламени

Фото: Денис Касымов / ТГУ Процесс исследования пульсаций пламени

Фото: Денис Касымов / ТГУ

«Полученные результаты демонстрируют тесную связь между температурными пульсациями и структурой пламени. Внешнее электрическое поле влияет на скорость потока заряженных частиц, распределение давления и подачу окислителя, что открывает возможность управления горением без механического вмешательства. На основании полученных экспериментальных данных в дальнейшем мы планируем разработать математическую модель рассмотренного процесса с различной формой и местом расположения электродов. Такие исследования дадут более точное понимание физических процессов, протекающих при воздействии внешнего электрического поля на факел пламени»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Денис Касымов, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией моделирования и прогноза катастроф механико-математического факультета, доцент кафедры физической и вычислительной механики Томского государственного университета.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда