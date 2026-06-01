Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер выйдет из колонии в сентябре

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный на 11 лет колонии за коррупцию, выйдет на свободу 18 сентября. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас Гайзер отбывает наказание в ИК-6 Тверской области.

Вячеслав Гайзер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вячеслав Гайзер

В 2019 году Замоскворецкий райсуд приговорил Вячеслава Гайзера за махинации и взяточничество к 11 годам строгого режима, хотя Генпрокуратура запрашивала для него 21 год колонии. В 2021 году Сыктывкарский городской суд также признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий: по версии следствия, господин Гайзер незаконно поручил бывшему мэру Сыктывкара выделить одному из своих приближенных земельные участки под строительство. Экс-глава республики получил полтора года лишения свободы, но был освобожден от исполнения наказания в связи с истечением срока давности.

