Годовая поправка на рецессию

Несмотря на охлаждение экономики в первом квартале 2026 года, российский страховой рынок в целом демонстрирует рост. Участники рынка полагают, что данная картина в целом едва ли изменится до конца года. В том числе и потому, как отмечают эксперты, что страховые компании легче других секторов проходят периоды высоких ставок и снижения ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Достаточность капитала

По итогам первого квартала 2026 года российский страховой рынок продемонстрировал рост на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Ъ-Страхованию» в Банке России. Официальный уровень инфляции, фиксируемый Росстатом, на этот момент составлял менее 6% в годовом выражении.

При этом, отмечают в ЦБ, финансовая устойчивость страховых организаций находится на высоком уровне. За первый квартал 2026 года в сегменте страхования, отличного от страхования жизни (non-life), общий показатель нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств страховщиков (показатель НС, характеризует достаточность капитала, для страховой компании не должен быть менее 100%) практически не изменился, составив 178% и прибавив 1 процентный пункт (п. п.) к значению на конец 2025 года. В страховании жизни НС вырос до 269% (+18 п. п.) за счет капитализации прибыли компаний.

Здоровый интерес

Сегмент страхования, отличного от страхования жизни (non-life), вырос в первом квартале 2026 года на 7% относительно первого квартала 2025-го (это на фоне официальной инфляции за тот же период на уровне менее 6% в годовом выражении). Основной вклад, по данным регулятора, в этот рост внесло добровольное медицинское страхование (ДМС), прибавившее 15% в годовом выражении, что в ЦБ объясняют ростом корпоративного страхования работодателями своих сотрудников. Такой же рост (на 15% к первому кварталу прошлого года) был зафиксирован в страховании имущества физических и юридических лиц.

В автостраховании наблюдается довольно продолжительный тренд спада премий по страхованию юридических лиц, рассказали “Ъ” в Банке России, однако он компенсируется ростом премий в автостраховании физических лиц.

Страхование является достаточно проциклической отраслью, говорит директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева, при росте потребления, кредитования и инвестиционной активности увеличивается количество страхуемых объектов и рисков, а при охлаждении экономики рост новых продаж замедляется. Поэтому снижение ВВП России в первом квартале 2026 года, рост налоговой нагрузки на бизнес и общая осторожность компаний и населения могут сдерживать развитие отдельных сегментов до конца года, прогнозирует она. Одним из факторов поддержки рынка, по мнению Евгении Васильевой, может стать постепенное снижение ключевой ставки Банка России и связанное с этим оживление кредитования. Наиболее прямой эффект при этом ожидается в страховании заемщиков и сопутствующем залоговом страховании, добавляет она: при восстановлении ипотечного, автокредитного и потребительского кредитования растет спрос и на страхование жизни и здоровья заемщиков, а также на страхование имущества, передаваемого в залог.

По оценкам Росстата, в первом квартале 2026 года ВВП России снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Страховой рынок плотно интегрирован в экономику страны, поэтому испытывает трудности, характерные для других индустрий: падение потребительского спроса и деловой активности, рассказывает генеральный директор группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба.

Но ключевая ставка оказывает двойственное влияние на страховые компании, отмечает госпожа Гадлиба. С одной стороны, высокая ставка замедляет кредитование и деловую активность, что снижает продажи автострахования, ДМС, страхования залогов по кредитам. С другой — позволяет зарабатывать инвестиционный доход. Поэтому страховые компании в целом легче других секторов проходят периоды высоких ставок, говорит глава «Ренессанс Страхования». По ее прогнозам, рынок non-life в этом году ожидает небольшой рост, но с акцентом на второе полугодие, оживление затронет виды страхования, связанные с кредитованием. «Дополнительное влияние на динамику окажут инфляция, изменения в регулировании и рост стоимости медицинских услуг и авторемонта, из-за чего страховые компании могут действовать осторожнее, а темпы роста будут сдержанными»,— добавляет Юлия Гадлиба.

С одной стороны, в текущей ситуации клиенты начинают экономить на всем, поэтому в силу невысокой страховой культуры отдельных предприятий они секвестируют в первую очередь расходы на страхование, рассказывает первый заместитель генерального директора СК «Югория» Андрей Языков. С другой стороны, отмечает он, есть возрастающий поток клиентов, которые понимают, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций (страховых случаев) средства в текущих обстоятельствах будет взять неоткуда, потому внимание к страховой защите с их стороны возрастает. «На фоне общей экономической неопределенности люди и бизнес начинают внимательнее относиться к вопросам финансовой устойчивости и защиты активов»,— поясняет он.

В совокупности эти два тренда, по мнению Андрея Языкова, скорее всего, дадут околонулевой рост рынка страхования non-life по итогам 2026 года. Драйверами рынка non-life, по его мнению, скорее всего, будут два направления. Автокаско — за счет реализации части отложенного спроса и наработки статистики по крупным китайским маркам, где «объективно необходим рост тарифов» А также ДМС — за счет роста популярности программ в составе корпоративных мер по удержанию персонала.

По мнению Евгении Васильевой, локомотивом сегмента non-life в этом году выступит автострахование: сборы по ОСАГО увеличатся на 5–9%, по каско — на 4–8%. Поддержку автострахованию окажут расширение тарифного коридора и продолжающееся удорожание автомобильных запчастей. Также, добавляет она, добровольное медицинское страхование сохранит за собой роль значимого инструмента в конкурентной борьбе работодателей за персонал.

Для ОСАГО и страхования жизни изменят правила игры Регулирование О том, как будет меняться регулирование страхового рынка в 2026 году и каковы последующие планы, рассказали в Банке России. ОСАГО В этом году по предложению Банка России в автостраховании должны быть приняты новые правила определения расходов на ремонт при урегулировании убытков в рамках обязательного страхования гражданской ответственности. При расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала (сейчас этот порог — 80%). Среднюю стоимость расходных материалов будут рассчитывать по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок. Ожидается, что в результате изменения порядка формирования стоимостных справочников, которыми страховщики руководствуются при расчете выплат, средняя выплата по ОСАГО вырастет на 9–10%. Уже принят соответствующий нормативный акт, сообщили «Ъ-Страхованию» в пресс-службе ЦБ. Для повышения уровня защищенности пострадавших в ДТП рассматривается возможность увеличения лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза: с 500 тыс. до 2 млн руб. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Такое изменение законодательства исключит арбитраж между автогражданкой и страхованием ответственности перевозчика, отмечают в ЦБ: сейчас размеры выплат в зависимости от того, на каком транспорте причинен вред жизни или здоровью потерпевшего, отличаются в разы. Прогнозируется, что после увеличения лимита объем страховых выплат в целом по ОСАГО вырастет примерно на 8%. Это приведет к необходимости расширения тарифного коридора. По предварительной оценке ЦБ, изменение среднего тарифа «не будет значимым». «Важно, что в последние годы средняя стоимость полиса ОСАГО снижается — так, за 2025 год средняя премия классического полиса ОСАГО для обычных автомобилистов снизилась на 3,5%, до 6,7 тыс. руб.»,— отмечает регулятор. Обеспечить 100-процентную доступность полиса ОСАГО для тех, кто чаще всего сталкивался с проблемами при его покупке (это владельцы такси и мотоциклов), должна будет возможность оформления договора на «Госуслугах». Параметры страховок будут стандартизированы: можно гарантированно оформить классические договоры (с годовым сроком) по максимальной базовой ставке страхового тарифа. Этот механизм не будет ограничивать владельцев таких транспортных средств в оформлении страховки традиционным способом — непосредственно у страховой компании. Соответствующий закон, разработанный с участием Банка России, готов к внесению в Госдуму. Страхование жизни В текущем году Банк России завершит подготовку нормативной базы для запуска работы системы гарантирования прав по договорам страхования жизни. Этот механизм защиты потребителей должен заработать с 1 января 2027 года. Системой гарантирования будет охвачено около 2 трлн руб. накоплений граждан по страхованию жизни. Она будет аналогична системам страхования вкладов и гарантирования средств пенсионных накоплений. Администратором системы выступит ГК АСВ. В страховании жизни также планируется расширить продуктовую линейку. По инициативе страхового рынка и при поддержке Банка России разработан и внесен в Госдуму законопроект о видах страхования жизни с доходностью — страхование жизни с объявляемой доходностью и страхование жизни с расчетной доходностью. Первый вид — это уже известный рынку продукт накопительного страхования жизни, по которому доход распределяется страховщиком между клиентами с определенной периодичностью. Страхование жизни с расчетной доходностью — это новый инструмент, который будет доступен только квалифицированным инвесторам при условии внесения единовременного взноса страховой премии не менее 6 млн руб. По договору такого вида страхования инвестиционный доход может ставиться страховщиком в зависимость от любых экономических показателей (стоимость активов, значение индексов и т. д.). Финансовая устойчивость страховщиков В 2026-м продолжится работа по реализации поэтапного перехода на риск-ориентированный подход к регулированию деятельности страховщиков, рассказывают в Банке России. Данный подход учитывает современные международные практики и специфику национального страхового рынка. В рамках этого процесса c 2021 года поэтапно вводятся новые регуляторные требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Уже установлены и применяются требования к оценке рисков активов, расчету страховых резервов, оценке величины страхового риска по страхованию жизни. В этом году Банк России принял нормативный акт (находится на регистрации в Минюсте), который внедряет новый подход к оценке страхового риска по страхованию иному, чем страхование жизни. Этот подход повышает точность оценки нормативного капитала страховщиков и позволяет снизить требования к капиталу для участников рынка с хорошо диверсифицированным портфелем. С 1 октября 2027 года при оценке страхового риска будут учитываться различия между видами страхования, в том числе на основе накопленной страховщиком статистики. В качестве отдельного компонента страхового риска внедряется катастрофический риск по техногенным катастрофам: у страховщиков должно быть достаточно собственных средств для покрытия крупнейших убытков в результате авиакатастроф, аварий морских судов, аварий на железнодорожном транспорте и других событий. Требования по учету остальных видов катастрофических рисков в капитале страховщиков планируется внедрить на следующем этапе — в 2027–2028 годах. Петр Рушайло

Положительная динамика

Страховой рынок в 2026 году продолжит расти, но скорее за счет инфляционной переоценки страховых сумм, чем из-за значимого притока новых клиентов или удовлетворения новых страховых интересов, ожидает завкафедрой страхования Финуниверситета Александр Цыганов: «Это скорее инерционный рост, который закладывает основы для существенных изменений в будущем». Наибольший рост, по мнению господина Цыганова, покажет рынок имущественного страхования и ДМС.

В плане дизайна продуктов, ожидает Александр Цыганов, продолжат развиваться страхование по подписке и коробочные продукты для граждан, которые легко реализовывать через банки и иных неспециализированных посредников, к которым сначала обращаются за нестраховыми услугами. Можно ожидать продолжения процессов цифровизации и использования ИИ, что должно снизить себестоимость страховых услуг и — главное — сократить расходы на предупреждение мошенничества и исследование причин страховых случаев. Будут развиваться НСИС и РНПК, накапливаться данные, формироваться национальный риск-офис, что в перспективе должно значительно повысить эффективность страхования имущества от чрезвычайных ситуаций, прогнозирует Александр Цыганов.

Российский рынок страхования non-life в 2026 году, вероятно, сохранит умеренно положительную динамику — до 5–7% прироста к показателям 2025 года, а темпы роста будут зависеть в том числе и от общей макроэкономической ситуации, полагает Евгения Васильева. Наибольший потенциал для наращивания числа заключенных договоров эксперты видят сразу в нескольких направлениях, отмечает она. В ОСАГО, полагает аналитик «Росгосстраха», точкой роста станет полноценный запуск системы автоматической проверки наличия полисов с помощью дорожных камер. В секторе каско сохранится тренд на увеличение доли договоров с усеченным набором рисков и ограниченным периодом. В страховании имущества физических лиц договоры будут дополняться более расширенным покрытием рисков, считает Евгения Васильева.

Жизненная необходимость

Сегмент страхования жизни (сегмент life) вырос по итогам первого квартала 2026 года на 14%, рассказали «Ъ-Страхованию» в Банке России. При этом некредитное страхование жизни (НСЖ, ИСЖ и ДСЖ) после периода активного роста в 2025-м по итогам первого квартала этого года увеличилось только в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, а по отношению к четвертому кварталу 2025-го — сократилось (–31%), подсчитали в ЦБ.

Такая динамика, по мнению аналитиков Центробанка, прежде всего связана с изменением статуса инвестиционного страхования жизни: с 1 января этого года запрещено заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), но ранее оформленные договоры продолжают действовать. Сборы по заключенным до 2026 года договорам ИСЖ с возможностью пополнения в первом квартале составили 106 млрд руб., что на 65% меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года, отмечают в ЦБ.

В накопительном страховании жизни (НСЖ) Банк России не отмечает значительных изменений: развиваются те же тенденции, которые сформировались в 2025 году. ?Преобладают договоры с единовременным взносом и гарантированной доходностью, позволяющей таким продуктам конкурировать по доходности и ликвидности с банковскими депозитами.

До закрытия инвестиционного страхования жизни — с 1 января 2026 года — рынок страхования жизни рос на 2% в месяц в резервах, говорит заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков: «Сейчас, по сути, ситуация такая же — рынок растет. Но по итогам первого квартала 2026 года мы видим, что растет он исключительно за счет продуктов НСЖ. Мы считаем, что до конца текущего года динамика принципиально не изменится».

Сдерживающими факторами для развития рынка страхования жизни стали общее охлаждение экономики, снижение ВВП, а также исключение из продуктовой линейки программ инвестиционного страхования жизни, которые давали возможность инвестирования в страховой оболочке с полной защитой капитала и участием клиента в доходе от изменения котировок различных активов (индексов, акций, облигаций, производных финансовых инструментов), отмечают в «РСХБ-Страхование жизни».

В целом рынок страхования жизни в этом году чувствует себя лучше, чем можно было бы ожидать, отмечает генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов: «На фоне всех ограничений это отличный результат».

Рынок страхования жизни будет расти, но уже не такими высокими темпами, как в 2025 году, в том числе из-за эффекта высокой базы и постепенной смены сберегательной модели на потребительскую, считает Юлия Годлиба. При этом, полагает она, в условиях снижения гарантированной доходности по депозитам ДСЖ может стать массовым продуктом для среднего класса. «Мы развиваем решения, объединяющие страховые и инвестиционные продукты, что позволяет предлагать клиентам комплексные инструменты для управления капиталом и долгосрочного финансового планирования»,— рассказывает о стратегии глава «Ренессанс Страхования».

«Российский рынок страхования жизни в 2026 году, по нашим оценкам, сохраняет положительную динамику на фоне изменения денежно-кредитных условий и постепенной корректировки экономической активности,— рассказывает генеральный директор компании «Капитал Life» Евгений Гуревич. Ключевым драйвером рынка, по его мнению, остается НСЖ: все больше клиентов рассматривают его как инструмент управления личными финансами, формирования долгосрочного капитала и финансовой защиты семьи. Потому что, по мнению эксперта, классическое НСЖ демонстрирует устойчивую динамику благодаря сочетанию страховой защиты, накопительной составляющей и возможности долгосрочного финансового планирования.

Петр Рушайло