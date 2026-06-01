В Омской области нашли тело второго пропавшего сапбордиста

Поисковые отряды нашли тело мужчины, пропавшего во время катания на сапбордах в Омской области 25 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Труп нашли около 10:00 мск в реке Иртыш, добавили в ведомстве. Там же 30 мая нашли тело женщины, с которой они ушли кататься на сапбордах. По результатам вскрытия у нее не обнаружили внутренних или внешних повреждений.

Об исчезновении пары стало известно 27 мая. По данным РЕН ТВ, ранее они совершали подобные заплывы по Иртышу в Омской области и реке Ай на Урале.