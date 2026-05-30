В Иртыше нашли тело пропавшей омской сапбордистки

В Омской области обнаружено тело женщины, которая пропала 25 мая вместе с мужчиной во время катания на сапбордах. Об этом ТАСС сообщили в управлении СКР по региону.

«Да, найдено тело женщины, рядом с ней два сапборда», — сообщила представитель ведомства. Она уточнила, что тело обнаружили в затоне на реке Иртыш.

В омском УМВД агентству также подтвердили обнаружение тела, но добавили, что личность еще официально не установлена.

43-летняя Ольга Симочкина пропала вместе с сожителем, 40-летним Анатолием Бойко, писали СМИ. РЕН ТВ сообщал, что пара имела опыт подобных заплывов: в 2025 году они совершили путешествие по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска, также сплавлялись по реке Ай на Урале.