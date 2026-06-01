Пропавшая в Омской области сапбордистка утонула

Женщина, тело которой обнаружили в затоне реки Иртыш 30 мая, утонула, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Омской области.

«Провели вскрытие, ни внутренних, ни внешних телесных повреждений нет, есть признаки утопления. Но причина смерти будет (определена.— “Ъ”) после гистологии», — сообщили в СКР.

43-летняя Ольга Симочкина пропала вместе с сожителем, 40-летним Анатолием Бойко, писали СМИ. РЕН ТВ сообщал, что пара имела опыт подобных заплывов: в 2025 году они совершили путешествие по Иртышу, также сплавлялись по реке Ай на Урале. По данным СМИ на 1 июня, тело мужчины также обнаружили.