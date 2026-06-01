Азаматгерий Ашхотов стал временным мэром Нальчика после внезапной смерти предшественника

Совет местного самоуправления столицы Кабардино-Балкарии определил Азаматгерия Ашхотова временным руководителем городской администрации после кончины прежнего мэра Таймураза Ахохова в мае текущего года, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Депутаты городского совета Нальчика приняли решение о назначении Азаматгерия Ашхотова на должность временного главы местной администрации. Кадровая рокировка произошла вследствие трагических событий — смерти предыдущего руководителя Таймураза Ахохова, которая случилась 23 мая этого года.

Новый временный мэр обладает значительным административным багажом в республиканских структурах. Уроженец Нальчика получил профессиональное образование в области финансового учета в местном госуниверситете в 2003-м, а спустя пять лет освоил правоведение в Северо-Кавказской академии госслужбы.

Профессиональная траектория Азаматгерия Ашхотова включала службу в таможенных ведомствах, деятельность в бизнес-секторе и работу в судебных инстанциях республики. С осени 2019 года он координировал административную деятельность руководства КБР в качестве управляющего делами главы региона и кабинета министров. Именно этот управленческий бэкграунд и тесные связи с республиканским центром власти предопределили выбор его кандидатуры для переходного этапа.

Предшественник Азаматгерия Ашхотова руководил столичной администрацией с 2018 года и был переизбран на вторую каденцию в 2021-м при единодушной поддержке депутатского корпуса. Его неожиданный уход из жизни в возрасте 55 лет потребовал экстренного реагирования от региональных властей.

По информации правоохранительных источников, Следственный комитет проводил процедурную проверку обстоятельств смерти чиновника. Предварительные медицинские заключения указывали на тромбоэмболию легочной артерии и последующую остановку сердца как возможные причины летального исхода.

Станислав Маслаков